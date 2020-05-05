رزيق: تهافت المواطنين على المحلات التجارية بعد فتحها تسبب في ارتفاع الإصابات

قال وزير التجارة كمال رزيق أن التهافت غير المسبوق للمواطنين دون إحترام إجراءات الوقاية بعد فتح المحلات التجارية مما إلى ارتفاع عدد الاصابات

وأضاف رزيق أن بعض التجار لم يمتثلوا لقواعد وشروط الوقاية وكذلك فعل المواطنين مما قد يؤدي الى ارتفاع الاصابات.

وأكد رزيق أن قرار غلق المحلات التي لا تحترم الشروط بينما المواطن لا يخضع الى أي عقوبة كما طالبي رزيق من المواطنين تكثيف العمل التحسيسي مشيرا إلى أن الأزمة كانت قاب قوسين من الانفراج في وقت قريب لكن بسبب سلوكات المواطنين السلطات العمومية قامت باغلاق سبع نشاطات.

واكد رزيق أن حفظ النفس البشرية يسبق كل شيء مؤكدا بأن الحكومة ستستعمل كل الوسائل القانونية والردعية اللازمة وهو مستعدة لغلق ألاف المحلات