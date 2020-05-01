رزيق: ” الاعتداء الذي تعرض له أعوان الرقابة بمعسكر وعنابة غير مقبول ولن نرضى إلا بتطبيق أقصى العقوبات

ندد وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الجمعة، بالاعتداء الذي تعرض له أعوان الرقابة في ولايتي معسكر وعنابة أثناء أدائهم لمهامهم، حيث أكد أنه فعل غير مقبول ومرفوض ولا يمكن السكوت عليه اطلاقا.

وفي هذا السياق قال في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك صباح اليوم الجمعة: “في الوقت الذي يبذل أعوان الرقابة مجهودات جبارة لاستقرار الأسواق وتقديم سلع ومواد صحية للمستهلك يأتي أشباه التجار للاعتداء الجسدي على خيرة أبناء هذا الوطن”.

وأكد الوزير أنه لن يرضى بهذه التصرفات وأنه سيتم تطبيق أقصى العقوبات على هؤلاء التجار، منوها في الوقت نفسه بثقته المطلقة في العدالة لحماية موظفي الوزارة أثناء أداء مهامهم في السوق رغم هذا الوباء الخطير.