رزيق: إلزام الشركات الجزائرية باستعمال الترميز العمودي “كودبار”

أعلن وزير التجارة، كمال رزيق، عن إعداد مشروع قانون يلزم الشركات الجزائرية باستعمال رقم الترميز العمودي “كودبار”.

وأوضح الوزير، خلال إشرافه على لقاء حول تعميم استعمال الترميز العمودي على المنتجات الموضبة الموجهة للاستهلاك بقصر المعارض “صفاكس”، أن الجزائر تعرف حوالي 10 آلاف شركة فقط تستعمل رقم الترميز “كودبار”، مؤكدا أنه سيلعب دورا كبيرا في سوق الداخلية لأنه سينظمها.

وذكر رزيق، أنه في إطار التحولات الاقتصادية والتجارية التي يعرفها العالم في كل المجالات، لاسيما في قطاع التجارة فقد عرف القطاع عدة التزامات، على غرار إعداد قانون يلزم الشركات الجزائرية باستعمال الترميز العمودي “كودبار”، مما سيسمح بتعزيز أمن المنتوجات وحماية المستهلك وتتبع المواد الموضبة في السوق وكذا محاربة الممارسات الخداعة للمستهلك ومحاربة المواد المقلدة فضلا عن ترقية التجارة الإلكترونية والسماح برقابة رقمية من طرف أعوان التجارة، وهذا من خلال تطبيقات ستوضع عبر الهواتف ما يسهل المراقبة والعمل.

من جهته قال مدير الأنشطة بوزارة التجارة، أن القطاع يعمل على تحقيق قفزة نوعية في الرقمنة، مشيرا إلى أن اللغة التي تحرر بها بيانات الترميز العمودي هي اللغة الرسمية ولغات أجنبية مع استخدام لغة الرقمنة.