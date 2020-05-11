رزيق:”تطهير الأسواق من المضاربين والمتلاعبين.. قريبا”

أكد وزير التجارة، كمال رزيق، بأن سيتم قريبا الشروع في تطبيق مسعى “أخلقة العمل التجاري” من خلال تقييم شامل والنظر المدقق في الملفات المتعلقة بالنشاطات تحت إشراف قطاعه.

وقال وزير التجارة في حوار أجراه لوكالة الأنباء الجزائرية، إنه يعتزم تحرير وتطهير الأسواق من المضاربين والمحتكرين والمتلاعبين في الأسعار الذين يرغبون في الربح السريع على حساب جيوب المواطنين.

وأكد رزيق بالقول إنه يعتزم بعد شهر رمضان النظر في عدة أمور، وهذا بعدما تم اتخاذ تدابير وإجراءات للقضاء على الفوضى الحاصلة في بعض المجالات، مجددا عزمه على أخلقة العمل التجاري من جميع جوانبه.

وقال وزير التجارة إن لجنة وزارية من قطاعه تعمل على تحقيق مسألة أخلقة العمل التجاري من خلال البحث عن أسباب الإشكالات المسجلة في بعض الشعب التجارية.