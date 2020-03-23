رزنامة جديدة لتوزيع مساكن “عدل” بسبب “كورونا”

تسلم عدد كبير من مكتتبي”عدل2″قرارات التخصيص الخاصة بهم،خلال الفترة الأخيرة بعدما عرفت وتيرة الإنجاز تقدما كبيرة على مستوى معظم المشاريع.

قبل انتشار وباء فيروس”كورونا”المستجدcovid 19،الذي فرض حظر تجوال عبر العالم،وجعل معظم الدول تعلن حالة طوارئ.

وتسارع لاستدعاء رعاياها وتوفير طائرات خاصة لإعادتهم إلى أوطانهم.

هذه المستجدات وحالة الطوارئ التي فرضتها معظم بلدان العالم على أرض الواقع،جعلت من شركات الإنجاز لمشاريع”عدل”وغيرها من المشاريع الأخرى بالجزائر.

تفضل الاحتكام لما تنص عليه قوانين الصفقات في هذا الجانب، وتوقيف نشاطها أو تقديم الحدّ الأدنى منه.

حفاظا على حياة عمالها وصحتهم، في وقت قرر آخرون العودة إلى أوطانهم في انتظار القضاء على وباء “كورونا”.