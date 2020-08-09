رد فعل الإدارة الفرنسية تجاه النشاط الثوري بالجزائر (1947-1954)

بقلم الأستاذ: قواسمية عادل، باحث دكتوراه جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة.

لقد دخلت الجزائر من جديد في عهد استعماري، وقد أفضت تجربة قانون الجزائر الخاص 1947 والتجربة الانتخابية إلى نتائج معاكسة لنوايا الاستعمار، الذي بالغ في سياسة التعسف والاضطهاد والحصار والتنكيل ضد الشعب الجزائري الذي أصبح يرضخ تحت وطأ الفقر والبؤس والشقاء.

ورغم ذلك فإن السياسة الفرنسية ساعدت الأحزاب الجزائرية بطريقة غير مباشرة على سرعة التطور والتوجه نحو عمل سياسي وثوري فعال، كان له الأثر الكبير في زعزعة الوجود الفرنسي ووضع الحكومة الفرنسية في مأزق حاولت الخروج منه بخلق هذا النشاط والقضاء عليه بكل الوسائل والطرق الممكنة.

اكتشاف المنظمة الخاصة:

أنشأت المنظمة الخاصة في 15 فيفري 1947، وكان محمد بلوزداد رئيس هذه المنظمة التي كانت بمثابة الحلقة المفقودة في سلسلة النضال الوطني، فقد كانت أساسية وضرورية للإعداد للثورة واسترجاع السيادة الوطنية، وقد كان غرضها إعداد إطارات لجيش الثورة المسلحة كمنهج وحيد لتحرير الشعب والوطن من براثن المحتل الغاصب.

وأهم العمليات التي قامت بها هذه المنظمة 1948-1950، والتي نجحت في بعضها وفشلت في بعضها الآخر، منها الهجوم على بريد وهران، الهجوم على محافظة الشرطة ببلوزداد..

لم يكتب للمنظمة الخاصة أن تعمر طويلا، فقد نشأت بعد المؤتمر الأول للحركة وتم اكتشافها في شهر مارس 1950، وهذا رغم طابعها السري والإجراءات الصارمة التي أتبعت في تكوينها وحمايتها سواء على مستوى القاعدة المجندة أو على مستوى القيادة بحيث أن العلاقة بين المكتب السياسي للحركة وقيادة المنظمة كانت جد محدودة، والاتصال بينهما كان مقتصرا على شخصين على الأكثر وهما حسين لحول ومحمد خيضر، من جهة ورئيس المنظمة الخاصة محمد بلوزداد من جهة ثانية.

وقد اختلفت الروايات حول اكتشاف أمر المنظمة الخاصة من قبل الإدارة الاستعمارية، حيث وردت أكثر من سبع روايات أدت إلى اكتشافها، إلا أن أقرب الروايات في الواقع والتي اتفق حولها أغلب مؤرخي الفترة هي: