رد الفعل الفرنسي تجاه إستراتيجية جيش التحرير الوطني:

بقلم الأستاذ منصر أحمد

يعتبر جيش التحرير الوطني مؤسسة شرعية للثورة المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي فجيش التحرير الوطني يعتبر وسيلة وأداة للدفاع والتحرير، فكانت له مهام واضحة ومحددة منذ إعلانه للثورة وللكفاح المسلح وأعلن عن مولد جديد للعمل من أجل التحرير، ومنذ تأسيسه ودخوله ساحة المعركة انتهج أساليب قتالية واستراتيجية عسكرية لمجابهة العدو.

إستراتيجية جيش التحرير الوطني

كان جيش التحرير الوطني منذ اندلاع الثورة يهدف إلى إحداث جو التوتر عبر كافة التراب الوطني ، إذا التجأ إلى شل الحياة الاقتصادية والتهديم المستمر لأملاك المستعمر و في ظل انعدام التكافؤ في موازين القوى بين وحدات الجيش الوطني و القوات الفرنسية اعتمدت الإستراتيجية العسكرية لجيش التحرير الوطني على انتهاج حرب العصابات الذي ينطلق من مفهوم الحرب المتحركة التي تعتمد على تشتيت تركيز القوات الفرنسية في تشكيلات خفيفة الحركة ، قادرة على الكر و الفر بسرعة تمكنها من إلحاق الهزيمة القاسية بالعدو ،ثم الاختفاء بسرعة لان ذلك سيشتت قوى العدو و يكبده خسائر فادحة .

وقد حددت جبهة التحرير الوطني في بداية الثورة قواعد واختيار الأدغال كميدان مفضل للقتال لان الغابات تناسب حرب العصابات باعتبارها الشكل الأكثر تطابقا مع الكفاح المسلح وفي نفس الوقت تفادي المواجهة الكلاسيكية المباشرة مما يقلل من خسائر جيش التحرير، وحسب شهادة المجاهد الوردي قتال أن حرب العصابات لم تعلم وتلقن لهم في شكل دروس ونظريات وإنما كانت معروفة لدى جيش التحرير بطريقة بسيطة حيث أنهم كانوا يشكلون أفواجا صغيرة ويقومون بمهاجمة الثكنات والمنشأة الاقتصادية ليلا.

وقد فرضت طبيعة حرب العصابات على وحدات جيش التحرير الوطني، في مواجهته للجيش الفرنسي، إن تنوعت الأساليب والتكتيكات القتالية المطبقة من طرفها حسب طبيعة التضاريس ففي المناطق الغابية يختلف أسلوب القتال فيها عن المناطق السهلية والصحراوية الخالية من الغطاء النباتي وكذلك الأمر بالنسبة للمناطق الجبلية أو المناطق التي فيها أودية.

وقد تميزت المنطقة الأولى أوراس النمامشة عن باقي المناطق بسرعة انتشار العمليات العسكرية لجيش التحرير، كما امتاز نشاط جيشها بالمواجهة المباشرة و كثرة المعارك والانتصارات كما يقول المجاهد الوردي قتال، أن ما يميز هذه المناطق طبيعتها الجبلية ووعورتها وكثرة الغابات بها “.و لكن جميع المناطق الباقية عمتها الثورة في شكل عمليات خفيفة ، إذ التجأ قادة المنطقة الثانية والثالثة و الرابعة إلى تطبيق الحرب الاقتصادية و إلى قطع قنوات المياه وإتلاف المزارع و حرقها و تحطيم الجسور، و ممارسة الضغط على المستوطنين لمغادرة أراضيهم .وفي هذا السياق يقول كريم بلقاسم “إن الأسلوب الذي نواجه به العدو عندما يكون مطلعا على وجودنا، ليس هو الأسلوب الذي نواجهه عندما يكون جاهلا لوجودنا «.

وهذا يعني أن جيش التحرير الوطني وبفضل الإستراتيجية العسكرية أصبح يجابه العدو بالقتال متى أراد وبالأسلوب الملائم الذي يختاره وكان لتنفيذ هذه العمليات العسكرية يتطلب مجموعات قليلة العدد، خفيفة السلاح أي عمليات المواجهة محدودة في المكان والزمان، كما يتطلب التخطيط لها على صعيد التسليح أو على صعيد الخطة وجعل مدة الاشتباك قصيرة لكسب الوقت في الانسحاب، وكانت هذه العمليات التي تقوم بها وحدات جيش التحرير الوطني تتصف بالمباغتة، أي الهجوم المفاجئ ثم الانسحاب السريع حسب الخطة المرسومة

أسلوب حرب الكمائن:

و قد عمد جيش التحرير الوطني نصب الكمائن في الاماكن القريبة من الجسور والمضايق بأن ينسف الجسر عندما تكون القافلة عابرة أو بقصف المضيق بحيث تصبح قوات الاحتلال عاجزة عن اجتيازه ، وفي الوقت الذي يقع فيه الانفجار تنصب نيران أسلحة المجاهدين على قوات العدو و بكثافة و في لحظة واحدة

و كانت الكمائن تدرس بدقة و تخضع لضوابط صارمة تتضمن سرعة التنفيذ والانسحاب ، من أجل التقليل من الخسائر ، وكانت القيادة العسكرية لا تغامر بإشراك أعداد كبيرة في تنفيذ هذه العلميات ، وفي إطار هذه الاستراتيجية ،فقد تعين على جيش التحرير الوطني ، اختيار أنسب التكتيكات و كل ما يساعده في العملية ، و اختيار الزمان و المكان والتقدير السليم للقوى المتواجدة .وبذلك كان لزاما على جيش التحرير الوطني الضرب بقوة وبسرعة والتحرك على مستوى كل المناطق لتشتيت قوات العدو الفرنسي .

و كان جيش التحرير الوطني يهدف من وراء نصبه للكمائن و شن الغارات على قوات العدو و مراكزه بالدرجة الأولى إلى الاستيلاء على غنائم الأسلحة سواء في ميدان المعارك أو من مراكزه المختلفة ، بالإضافة إلى زرع الاضطراب والهلع والخوف في نفوس المعمرين وفي الإدارة الاستعمارية بصفة عامة . و تمكنت جبهة التحرير الوطني من تعزيز نشاطها العسكري بفضل اتباعها خطة محكمة تمثلت في :

بناء وتقوية القدرة القتالية لوحدات جيش التحرير.

انتزاع السلاح من أيدي العدو ومقاتلته به .

تنمية حرب العصابات و تعزيزها .

مهاجمة العدو في مراكزه المختلفة .

و قد اعترف العديد من الضباط الميدانيين الفرنسيين في تقاريرهم المختلفة بالقدرات القتالية الفائقة وميزة الشجاعة التي يتحلى بها المجاهدون الجزائريون أثناء معاركهم مع الجيش الفرنسي وكثيرا ما يختمون تقاريرهم بهذه الجملة “الخارجون عن القانون يقاتلون دائما إلى أخر رمق ”

أن جيش التحرير الوطني نجح في تطبيق استراتيجيته القتالية ،التي اعتمدت فيها على حرب العصابات بمفهومه البسيط التي لم تكن تخضع لقوانين ونظام محكم يسيرها ورغم قلة إمكانيات جيش التحرير الوطني المادية و نقص المؤن إلا أنها لم تكن له عائقا في أداء مهمته ،وهذا بفضل قوة جيش التحرير الوطني و عزيمة الشعب الجزائري الذي كان مصدرا أساسيا لدعم الثورة التحريرية ،وهذا ما جعل جيش التحرير يحقق انتصارات عظيمة عبر كافة التراب الوطني . ، حيث أن هذه الأساليب القتالية تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة المناطق التي يتم فيها مواجهة العدو,

المواجهة العسكرية الفرنسية لجيش التحرير الوطني

تنوعت الأساليب والتكتيكات العسكرية المطبقة من قبل القيادة العسكرية للجيش الفرنسي في الجزائر في مواجهتها من جهة للانتصارات العسكرية، وارتفاع وتيرة العمليات الفدائية من جانب جيش التحرير الوطني في المدن و في أماكن تجمع الأوروبيين، ومن جهة أخرى أمام نجاح جبهة التحرير الوطني بواسطة التوعية والتجنيد التي باشرتها بين الأوساط الشعبية .

و هكذا حاول المستعمرون أن يحافظوا على نفوذهم و قوتهم السياسية المدعومة من طرف الجيش الفرنسي وذلك على أساس الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا من الناحية القانونية ،لكن هذا المنطق القانوني الجائر لم يدم أمام تحركات الجزائريين الذين أرادوا تغيير مجرى الأمور ،ونتيجة لهذا التحدي ، قامت السلطات الفرنسية باتخاذ إجراءات متعددة لقمع حركة التحرير الوطني في الجزائر و تمثلت الإجراءات العسكرية التي اتخذتها السلطات الاستعمارية في بداية الثورة المسلحة في الأمور التالية:

رفع الامدادات العسكرية:

أرسلت قوات الحلف الأطلسي إلى الجزائر بأمر من الجنيرال جروئير وأخذت الطائرات تلقي منشورات على السكان، تطالبهم بالتخلي عن الثورة ، خاصة بعد قتل البطل بلقاسم قرين، ومن معه من المجاهدين عام 1954 بمعركة شرسة وفي هذا الاطار قامت القوات الفرنسية في شهر ديسمبر 1954 بعملية قمع في جبال الاوراس وبلاد القبائل واشتركت فيها الطائرات والمدرعات ، كما واصل الجنرال جيل عملياته القمعية ، وتواصلت الإمدادات العسكرية يوما بعد يوم نتيجة ازدياد العمليات العسكرية والفدائية التي يقوم بها المجاهدون ضد مراكزهم ، بحيث بلغت القوات الفرنسية في مطلع عام 1955 80.000 جندي بعد أن كانت لا تتجاوز 49000 جندي في بداية نوفمبر 1954 ، بالإضافة إلى عدد من الطائرات العمودية و قوات المضليين التي شاركت في حرب الهند الصينية المدربة على حرب العصابات والجبال لاخماد الثورة

ثم شرعت القوات الاستعمارية في تنفيذ عمليات أطلق عليها إسم عمليتي فيوليت وفيرونيك وقد انطلقت هذه العميات تحت إشراف السيد ليونار الحاكم العام للجزائر ، و تعتبر هذه العمليات كما حددتها السلطات الاستعمارية كمهمة أساسية تمشيط لمنطقتي الاوراس والشمال القسنطيني من أجل القضاء المبرم على مراكز الثورة فيهما .

و بتعين جاك سوستيل واليا عاما على الجزائر 25 جانفي 1955 الذي ساعد تعزيز القوات البحرية بوحدة من البوارج الحربية ، وفي يوم 25 فيفري 1955 أعلن سوستيل أن “الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا ، وأن فرنسا لن تترك الجزائر ، و أنه لابد من العمل كل يوم أكثر لإدماج الجزائر في فرنسا” وبهذا بدأت النجدات العسكرية في الوصول الى الجزائر، ليرتفع عدد القوات الفرنسية إلى 100.000 جندي في شهر جوان 1955 و بإضافة فرقتين من المشاة وتعبئة المستوطن في اطار تشكيل المقاطعات المحلية .

اقامة المحتشدات :

لقد صرح أغلب المسؤولين الفرنسيين على أثر اندلاع الثورة المسلحة أنه لن تقع في القطر الجزائري محتشدات و أكد ذلك السيد جينرال سوستيل الوالي العام للجزائر الذي كان من أبطال المقاومة الفرنسية ،والذي ذاق تحت نيران الألمان طعم الظلم والاستبداد ، فقد قال بأنه لن يسمح بأن يقع في القطر الجزائري تحت سلطته و أيام ولايته شيء ما كان قد ثار ضده وحمل بنفسه السلاح لمقاومته في بلاده ، غير أن الواقع بين لنا أنه قد حدث العكس تماما .

وأمام الانتصارات الباهرة للثورة لتحريرية ، اهتدت السلطات الاستعمارية الى أسلوب قمعي كان النازيون قد جربوه على الشعوب التي احتلوها ، والمتمثل في المحتشدات والتي أطلق عليها تمويها مناطق الأمان .

وذلك لعزل الجزائريين عن الثوار وطلبت السلطات الاستعمارية منهم الالتحاق بهذه المناطق مع عائلاتهم قبل الساعة السادسة مساءا من يوم 21 نوفمبر 1954 .

وقد اختيرت أماكن خاصة ومميزة لهذه المحتشدات في أن تكون مكشوفة وقريبة من المعسكرات التابعة للعدو و تحاط بالأسلاك الشائكة و تفرض عليها حراسة مشددة ، من طرف الجند الجندرمة على الدوام يراقبون الداخل والخارج من هذه المحتشدات ، وهكذا بدأت عمليات واسعة النطاق لاجلاء السكان وترحيلهم بالقوة مع ارغامهم على التخلي عن ممتلكاتهم وحشرهم داخل هذا النوع من السجون الكبرى .

حيث جهزت هذه المحتشدات بمرافق وملحقات مهمتها تسليط شتى أنواع التعذيب الجسدي و المعنوي والنفسي و في هذا السياق بلغ عدد القرى والمداشر التي هدمت بعد ترحيل سكانها حوالي 8000 ،وبلغ عدد المحتشدات مثلا في الولاية الثانية حوالي 160 محتشدا ، وفي الولاية الأولى 180 محتشدا .

الحرب النفسية والدعائية

يعود اهتمام السلطات الاستعمارية بموضوع الحرب النفسية والدعائية واهميتها الى التجربة المكتسبة من حرب الجيش الفرنسي في الهند الصينية والهزيمة النكراء التي لحقت بشرف ومكانة المؤسسة العسكرية الفرنسية . حيث أن هذه الحرب تختف في أساليبها و تقنياتها و خططها واستراتيجياتها عن الحرب التقليدية ، فتقوم بالسيطرة الكاملة على الشعب بمختلف توجهاته و فصله عن دعم ثورته .

و ذلك باستخدام الدعاية والإشاعة الأساليب السيكولوجية بغرض التأثير على نفسية و معنويات العدو و إحداث مشاعر معينة بين الجماهير بغرض زعزعة ثقتها بنفسها بقادتها و كذا تفتيت عزيمتها وإضعاف إرادتها ، وإيجاد انشقاقات بينها مما شغلها عن قضيتها الأساسية ،والحرب النفسية أكثر شمولية لأنها تستهدف المقاتلين من جهة والشعب من جهة أخرى .

وفي هذا السياق أنشئت وزارة الدفاع الفرنسية مصلحة للعمل النفسي والإعلامي في شهر مارس 1956 على مستوى قيادة الجيش الفرنسي في الجزائر ، وقد حدد مهامها في الإشراف على التكوين والإعلام وتدعيم مختلف الوحدات القتالية للجيش الفرنسية الموجودة بالجزائري ، و أيضا التكفل بإدارة و توجيه العمل النفسي الموجه للجزائريين وفصائل جيش التحرير الوطني ، حيث أنشئت عددا من المكاتب والملاحق المتخصصة في العمل النفسي والدعائي وصل عددها الى أثنتا عشرة (12 ) مكتب .

وقد تعززت قيادة أركان الناحية العسكرية بمؤسسة أو تنظيم جديد عرف بإسم المكتب الجهوي للعمل النفسي بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 01 مارس 1955 ، وقد شرع هذا المكتب العمل ابتداء من شهر جويلية 1555 و قد ضبطت مهمته في التكوين والاعلام و كذا دعم وحدات الحفاظ على النظام العام فضلا عن الاضطلاع بعمل سيكولوجي يستهدف الشعب من جهة و ” الخارجين عن القانون ” ، كما يقولون من جهة ثانية .

وبهذا فإن وسائل وآليات الحرب النفسية لم تكون على شكل واحدا طوال فترة الثورة ، ففي الفترة الاولى للثورة ظهرت بالنسبة للحرب النفسية وسيلة مجموعات مكبرات الصوت والمناشير: حيث ظهرت في جوان 1956 حيث توزعت على الاقسام العسكرية الثلاث ( 03) ( قسم وهران ، قسم قسنطينة وقسم الجزائر ) و رغبة في دفع أدائها و تعزيز حركتها و توسيع تأثيرها عززت هذه المجموعات من طرف إدارة الاحتلال بستة ضباط و تسعة عشرة صف ضابط و ستين جندي .

وقد اعتمدت طريقة التنقل بين مختلف المدن والقرى والمداشر الجزائرية ،وللسيطرة على عقول الجزائريين و قلوبهم ، حيث كانت تختار الساحات العمومية و تبدأ في مخاطبة الناس ، ومستخدمة الأشرطة السمعية المسجلة مسبقا بعناية فائقة مظهرة فضل فرنسا على الجزائر ، رغم هذه الاستراتيجيات الحربية المتطورة والحديثة التي جاء بها العدو الفرنسي ، للقضاء على الثورة في المهد وفي عامها الأول ، إلا أنها لم تجدي بشيء ، فقد كانت هذه الأعمال القمعية والتعسفية دافعا للجيش الوطني لمواصلة كفاحه والتصدي للمستعمر الفرنسي .