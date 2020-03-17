رحلة أدبية إلى مرتفعات جرجرة

بقلم: أحمد قصوري

باحث في التاريخ

اتصل بي الصديق علي قاضي، وقال أنه سينظم لقاءا أدبيا في فندق تيكجدة، ويريد أن أحضر. وحدث اللقاء إذا يوم السبت 15 فيفري 2020، وحضره الكاتب عبد العزيز بوباكير، ود.محمد هناد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، والروائيان محمد بن جبار ومحمد زقان، والصديقان لمين عمراني، وصالح عرعار. إلى جانب علي قاضي، صاحب الدعوة، وكاتب هذه السطور.

وأنا لازلت تشدني إلى ذلك المكان ذكريات لا تنسى. في مناسبة رأس السنة 1979، صعدت مع الصديق محمد بوشنب ـ رحمه الله ـ إلى تيكجدة، على متن سيارة بيجو 404 زرقاء، كان قد أحضرها والده من فرنسا في ذلك العام. ولم تكن تلك السيارة متاحة لكل من هب ودب في ذلك الوقت. حتى أن أغنية اشتهرت في تلك الأيام، كانت كلماتها تقول: “خويا الهواوي اشرى 404”. وأذكر أننا اختلطنا في ذلك اليوم بأجانب من جنسيات متعددة، وتراشقنا معهم بالثلج، وتزحلقنا، ثم دخلنا الفندق وأكلنا وشربنا، وسهرنا إلى غاية الفجر. كنا حينها طلبة في الجامعة، ولا أدري كيف أنفقنا في تلك الليلة 1000 دج ، وهو مبلغ كان كفيلا بأن ينقذ رجلا بأكمله من الظلال في ذلك الوقت. وأنا أغالب نفسي الآن كثيرا، كي لا أسترسل في حديث الذكريات. لكن الدنيا بلا شك قد تغيرت كثيرا، فلم تعد لذة الطعام هي نفس اللذة، ولم يعد السهر هو السهر. والفنادق والمطاعم صارت على حالة من الجفاف والبؤس، ما يجعلك تنكفئ على نفسك، وتلتزم البيت ولا تبرحه أبدا. والسياحة كما نعلم، قد توكلت منذ مدة طويلة إلى بلدان أكثر تنظيما، ورحابة صدر. وصرنا نحن الذين نجري الآن بحثا عنها هناك.

لكن لقاء اليوم اختلف كثيرا. لقد كانت الدعوة مفاجئة، وظريفة. والرحلة، والسهرة، كانتا في غاية الفائدة والمتعة. والقائمون على فندق تيكجدة بذلوا ما في وسعهم ليوفروا لنا ظروف الراحة.

البويرة، المدينة ـ السوق.

التقت المجموعة كلها إذا عند الموعد، في منزل الأخ علي قاضي بالبويرة. وجلسنا، وتحدثنا، وتناولنا وجبة غداء لذيذة قوامها الكسكسي التقليدي من القمح الصلب بلحم العجل. ثم انطلقنا إلى تيكجدة. كان مقررا أن نتجول قليلا في مدينة البويرة، للتعرف على أهم معالمها، وعلى أحيائها القديمة التي اختفى معظمها اليوم، أمام زحف العمارة الحديثة. لكن الوقت داهمنا. مدينة البويرة هذه، مدينة قديمة جدا، (واسمها القديم حمزة)، وسوقها يعد من أقدم الأسواق المغاربية. يقول الجغرافي الأندلسي أبو عبيد البكري (متوفى عام 1094م): “..وهناك مدينة تسمى حمزة نزلها وبناها حمزة بن الحسن” ويقول أيضا: “..وسوق حمزة، مدينة عليها سور وخندق وبها آبار عذبة وهي لصنهاجة..” وذكرها ابن خلقان أيضا باسم “حائط حمزة”.

ونحن لا نعرف عن حمزة بن الحسن هذا شيئا غير ما ذكره البكري. من أين جاء؟ وهل هو مؤسس السوق، ثم سميت المدينة كلها باسمه؟ أم هو مالك تلك الفنادق على أطراف السوق، المبنية بالطوب، وهي أول ما ظهر من عمران في المدينة فيما يبدو، ومازالت بعض آثارها قائمة اليوم (تحولت إلى إسطبلات في زمن الاحتلال الفرنسي، وأحواش سكنية). والغريب أن البكري نفسه لم يزر هذه المنطقة، إنما كان يعتمد على الأخبار التي ينقلها التجار والرحالة العابرون من هنا إلى بلاد الأندلس. على كل حال، المدينة نشأت ونمت مع السوق. وسوق حمزة هذا كانت تتقاطع عنده عدة طرق منذ القرن 11 الميلادي، وأشهرها، الطريق من قلعة بني حماد (ضواحي المسيلة) إلى مرسى الدجاج (دلس)، وطريق آخر من بجاية يمر على المدية، إلى جزائر بني مزغنة (العاصمة اليوم). وكانت البويرة حينها تابعة لقلعة بني حماد، وكان حماد بن بولوغين قد نقل عددا من سكانها لتعمير القلعة عند تأسيسها في 1007م، على ما ذكره ابن خلدون.

ومن المعروف، أن سوق الدواب في البويرة ذو شهرة وطنية، وهو ثالث سوق من حيث الأهمية بعد سوق الحراش وسوق الخروب بقسنطينة.

عبد العزيز بوباكير: عندما أكتب لا يهمني أحد..

لقد كان لحضور عبد العزيز بوباكير معنا في تيكجدة، كثير من المتعة والفائدة. طبعا لا يحتاج هذا الأستاذ الجامعي القدير، والكاتب السياسي المتميز إلى تقديم. لقد كان لفترة طويلة حين كان رئيسا لتحرير أسبوعية الخبر، قريبا من دوائر القرار ومطلعا على الكثير من الأسرار فيها. لقد رافق الشاذلي بن جديد لفترة ستة سنوات، بعد استقالته من رئاسة الجمهورية سنة 1992، وأثمرت تلك الصحبة كما نعلم، كتابا في غاية الأهمية عن سيرة الرئيس الأسبق، وعلاقاته، والظروف المحيطة بفترة حكمه. لكن الكتاب الذي يقع في جزأين، صدر منه الجزء الأول منذ سنوات، بينما مازال الجزء الثاني حبيس الأدراج لأسباب لا نعرفها.

وبوباكير، من المتخصصين الجزائريين القلائل في اللغة الروسية وثقافتها. لقد قام بمجهود رائع مكنه من جمع الكثير مما كتبه الروس عن الجزائر في التاريخ والأدب والسياسة، وأصدره في كتاب، بعنوان: “الجزائر في الاستشراق الروسي”. لقد مكث لمدة سبع سنوات كطالب في جامعة بطرسبرج. وكوني من محبي الأدب الروسي، أجلسته خلال السهرة في صالون الفندق، وقلت له، احكي لنا عن كل الذي عشته وشاهدته في تلك البلاد. كانت إقامة بوباكير في بطرسبرج تقع على بعد خطوات من مسكن الكاتب الكبير دستويفسكي، وقال إن ذلك البيت قد تحول إلى متحف منذ عشرات السنين، ويزوره الناس من كل بلدان العالم. والقائمون على المتحف حريصون على المحافظة على مخلفات الكاتب. بل أن حجرة نومه تمت المحافظة عليها بأشيائها كما تركها دوستويفسكي حين فاجأه الموت في ليلة 28 جانفي 1881، كأنه خرج لقضاء حاجة ويعود. فالفراش مازال على حاله، والشموع، وكوب الشاي، وعلبة السجائر وبعض اللفائف بجانبها، وأعقاب في الطفاية، والمظلات والقبعات والمعاطف معلقة على مشجب، وورق كان قد شرع في الكتابة عليه مازال في مكانه على المكتب مع الأقلام والمحبرة. وأنا قرأت في مكان ما أن ابنته تعودت أن تحييه في كل صباح قبل أن تذهب إلى المدرسة، ودقت على باب غرفته في ذلك الصباح لكنه لم يرد، فظنته مستغرقا في النوم، فأخذت ورقة، وكتبت عليها: “بابا إنني أحبك”، ودفعت بها من تحت باب الغرفة وانصرفت. ومازالت تلك الورقة التي لم يقرأها الكاتب الكبير، محفوظة في الغرفة أيضا تحت غطاء زجاجي. ونحن نعرف أن في حواري تلك المدينة وشوارعها، جرت أحداث روايته الشهيرة “الجريمة والعقاب”. ومدينة بطرسبرغ هذه، من أروع مدن أوروبا. لقد بناها القيصر بطرس الأكبر مستعينا بمهندسين وفنيين إيطاليين، لتنافس مدن أوروبا الغربية، وتكون نافذة روسيا على الحداثة.

لقد تحدث بوباكير مطولا في تلك الليلة، عن المتاعب التي تعرض إليها، مع السلطة السابقة باعتباره كاتب صحفي انتقد الكثير من ممارساتها. وهو يذكر بكثير من الامتنان وقوف الكثير من المثقفين إلى جانبه عندما نشب الخلاف بينه وبين الجنرال خالد نزار، وهدد هذا الأخير بمقاضاته بسبب ما جاء في كتابه عن الشاذلي. قال بوباكير إن الصحافة عندنا مازالت لم تبلغ درجة الاحترافية التي نتمناها. وقال إن “السلطة منذ الاستقلال للأسف، لم تشجع ظهور صحافة حقيقية، وهي في الغالب، تعتبر الانتقاد، حتى لو كان محايدا، ويخدم الحقيقة، عملا عدوانيا موجها ضدها، وهذه مشكلة عرقلت كثيرا تطور الإعلام.. وأنا على كل حال، كنت ولا زلت أكتب ما أعرفه وأراه، ولا يهمني أحد..” لقد أهدى إلينا بالمناسبة آخر ثلاثة كتب صدرت له عن دار”ميم للنشر”، أولها كتاب مترجم عن الروسية عنوانه: “الأنتلجانسيا الجزائرية في الكتابات الروسية”، والثاني “موريسكي في الجزائر” عن زيارة كارل ماركس إلى الجزائر، في بداية القرن العشرين، يصحح فيه الكثير من المغالطات، معتمدا على وثائق أصلية، أما الكتاب الثالث “تداعيات” فيظم مجموعة مقالات قيمة في التاريخ، والفكر، والأدب، والسياسة.

الحظيرة الوطنية، جرجرة.

في اليوم الثاني غادرنا الفندق صباحا، وذهبنا نتجول على مرتفعات جرجرة. ولابد أن نشير إلى أن منطقة تيكجدة هذه، تقع ضمن الحضيرة الوطنية لجرجرة، التي تضم الكتلة الجبلية الكبيرة والغابات، الواقعة بين ولايتي تيزي وزو والبويرة. وقد بدأ الاهتمام بهذه المنطقة الطبيعية منذ سنة 1850، وتوالت إليها زيارات المختصين للتعرف على طبيعتها الجيولوجية، وغطائها النباتي والحيواني، مما أدى إلى إنشائها كحظيرة طبيعية وطنية، بقرار رسمي في سنة 1925. وفي سنة 1992 صنفتها منظمة اليونسكو ضمن التراث العالمي، وأدرجتها كمحمية طبيعية عالمية، لما يتوفر فيها من نبات وطيور وحيوانات نادرة، مهددة بالانقراض على الكرة الأرضية. لكن العناية بهذه الأماكن عندنا للأسف مازالت ناقصة جدا. وأنا سألت مرة أحد المسئولين في الحظيرة، عن سبب ترك قطعان من القردة النادرة تغادر وسطها الطبيعي في الغابة، وتخرج إلى الطريق العام تتسول خبزا وحلويات من المارة، ألن يؤدي ذلك إلى هلاكها؟ قال: “إنها توفر بعض التسلية للعائلات والأطفال، وتزيد في إقبال السياح على المكان” ..شيء غريب.

وصلنا إلى منطقة أَسوَل وقمة لالاخديجة (أعلى قمة في الأطلس التلي: 2308 م)، المنظر من هناك يسلب العقول. من هناك كانت تبدو قرى القبائل الكبرى منثورة على قمم الجبال، حتى أن الأصدقاء راحوا يرددون تلقائيا أغنية أيت منقلات، التي حاول علي قاضي ترجمة مطلعها كما يلي: “بلادي جبال على جبال، وقراها درر معلقة دون حبال..”. لقد لاحظنا وجود عدد كبير من البقر بدون راع، فقيل لنا أنها تعيش في البر على مدار العام، ولا تجتمع أبدا إلى البيوت، لكن هناك علامات تميز بينها، ليتعرف عليها أصحابها عند الحاجة. وقد تأسفنا كثيرا لحال الجفاف التي عليها المنطقة، ففي هذا الوقت من السنة كنا نجدها مكسوة بالثلوج، حتى تصبح الحركة مستحيلة أحيانا.

العودة إلى العاصمة..

وفي طريق العودة إلى العاصمة، تشعب الحديث مع بوباكير، ود.هناد، إلى الذكريات، وإلى أيام الشباب عندما كنا طلبة في العاصمة خلال السبعينيات. وجاء ذكر”البولميتش”، و”المرحبا” ومطعم “لابراس”، قبالة الجامعة المركزية. حينها كنا نلتقي كبار الكتاب والفنانين الجزائريين والأجانب، ونجلس معهم أحيانا حول أطباق السمك و”النبيذ الجزائري الكريم” كما كان يسميه الطاهر وطار. كنا نتحدث في الأدب، والسينما، والمسرح، ونحصل على إهداء بخط يدهم. لقد كانت الجزائر قبلة الثوار حقيقة، وكان يقصدها مثقفون ولاجئون هاربون من الملاحقات في بلدانهم. وأنا أذكر أننا تعرفنا على مخرجين سينمائيين كبار كانوا يعرضون أفلامهم ويناقشونها أمام الجمهور في قاعة السينماتيك في شارع العربي بن مهيدي، عندما كان يشرف عليها أحمد بجاوي وبوجمعة كارش. منهم يوسف شاهين، وكوستا غافراس، وأحمد راشدي، وروني فوتيي صديق الثورة الجزائرية، والإيطالي بونتيكورفو مخرج فيلم “معركة الجزائر”. وكان الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم، ومارسيل خليفة، يغنون في الأحياء الجامعية بالقبة وبن عكنون، والحراش، ويتناولون القهوة معنا أحيانا في مقهى “اللوتس”. وكانت تنتظم أمسيات شعرية مع نزار قباني ومحمود درويش وآخرين في قاعتي الموقار والأطلس. وفي السيارة كنت أمزح مع بوباكير، وقلت له إن الصحة ربما لم تعد تتحمل اليوم سهرات، ومشروبا قويا مثل “الفودكا” التي كان يعشقها هو عندما كان مقيما في روسيا. فانتفض محمد بن جبار من المقعد الخلفي في السيارة يقول: أهلا وسهلا أيها القياصرة، أسقوني “فودكا” وقولوا هي “الفودكا”، وخذوا عني “شكوة” برج الحمير، التي أهلكت أحشائي وجيوبي. ومحمد بن جبار هذا أيها القارئ العزيز، كاتب، كاتب حقيقي. لقد صدرت له ثلاث روايات. الأولى بعنوان “أربعمائة متر فوق سطح الوعي” صدرت عن دار الأمل 2015، وهي رواية تحاول أن تقدم قراءة ذات خلفية تاريخية ـ اجتماعية، لأعنف الهزات في مسيرة المجتمع، من الثورة التحريرية إلى العشرية السوداء، في قالب سردي تغلب عليه السيرة الذاتية. أما رواية “الحركي” الصادرة سنة 2016، فتخوض في إحدى القضايا الشائكة والمعقدة في تاريخ الثورة التحريرية، وهي تعاون بعض الجزائريين مع السلطة الاستعمارية. لقد تعامل بن جبار في هذه الرواية، بكثير من الجرأة والتجرد، وحاول ـ وأعتقد أنه نجح في ذلك إلى حد بعيد ـ أن يطرح الكثير من الأسئلة التي كان يتجنبها التاريخ الرسمي منذ استقلال البلاد. وأنا أعرف أن الرواية قد ترجمت وستصدر قريبا باللغة الفرنسية. أما روايته الثالثة “هايدغر في المشفى” فهي مدهشة حقا. فبعد أن وضع الكاتب شخصياته في مجرى التاريخ في روايتيه الأولى والثانية، ها هو يزج بالجميع في مصحة عقلية، ويطلق الشرارة لصراعات من كل نوع، ثم يحدث نوعا من الاتفاق العجيب، والمصالحة القلقة، كأنه يقول أن لا خلاص في النهاية إلا بالجنون وفي الجنون. رواية تمتزج فيها الفلسفة بالتاريخ والسياسة، وتستدعي أسماء كبيرة في حقل الفكر العالمي، مثل هايدغر. لقد صور بذكاء، ذلك الصراع الدائم، القائم، بين المتشبثين بالمصالح والمطالبين بنصيبهم فيها، دون السقوط في التقريرية والمباشرة. حقيقة، لقد وجدت متعة كبيرة في قراءة هذه الرواية، وأعتقد صادقا أنه عمل راق، يشكل نقلة نوعية في أسلوب الكاتب. ميزة بن جبار أنه يصر على أن يصنع لنفسه موقفا، وأسلوبا خاصا به في الكتابة، ولا يهمه كيف وماذا يكتب الآخرون، إلا بالقدر الذي يضيف شيئا إلى تجربته ككاتب، لأنه يكره التقليد، ويمقت الرتابة والنمطية، كما يقول، ومهووس إلى حد المرض بالتجديد.

أما محمد زقان الذي ولد مع بداية ثورة التحرير، ويكتب بالفرنسية، فيعتمد كثيرا على سيرته الذاتية، كابن شهيد عانى مع عائلته من ويلات الاستعمار ومرارة العيش في ظله. وبعد الاستقلال أيضا لم يجد الأرض مفروشة أمامه بالورود كما كانت تعد به قيادة الثورة. فالطفل محمد زقان كان عليه أن يعتمد على نفسه. كان عليه أن يدرس، ويكافح، ويعمل، من أجل أن يجد لنفسه مكانا بين أقرانه في المجتمع. ولما أنه الطفل الوحيد لأمه التي ترملت وعمرها 19 سنة، بعد أن سقط زوجها شهيدا برصاص العدو، فإن المسيرة لابد شاقة والطريق متعرج. ومن هنا تأتي أهمية ما يكتبه زقان لأنه يسلط الضوء على جوانب مأساوية في الخلفية الاجتماعية والنفسية لمرحلة الثورة وما بعدها. وهناك دائما غصة في الحلق، تكاد تخنقنا، عندما نقرأ حديث ذلك الطفل عن أمه التي ضحت بكل شيء وبشبابها، من أجل أن تقف إلى جانبه تسنده وترعاه حتى صار قادرا على الطيران بجناحيه. إنها صورة رائعة لكفاح، وتضحية المرأة الجزائرية في مرحلة من أصعب المراحل في تاريخنا المعاصر. هذا عن روايتيه الأولى “القنوع”، والثانية “ربع القرن”. أما في روايته الثالثة “الحلم الجزائري” الصادرة في 2019 بفرنسا، يقتحم زقان الدهاليز والخلفيات التي كان يعتور فيها الغضب الشعبي، إلى غاية انفجار حراك 22 فيفري، الذي بالرغم مما حققه من مكاسب يقول زقان، إلا أن النهاية مازالت مفتوحة على كل الاحتمالات. إن الشعب كان يحلم بالديمقراطية، والعدل، والعيش الكريم، لكنه مازال يبحث عن السبيل الذي يؤدي إلى ذلك.

ومن الحق أن نعترف بالفضل في النهاية، لصاحب الدعوة، مدبر هذا اللقاء الجميل. فالصديق علي قاضي، صار ينشط في كل مرة، ويبادر بإمكانياته الخاصة إلى تنظيم هذه المناسبات التي تخرجنا من الرتابة، والنمطية القاتلة. وأنا نسيت أن أقول لكم، أن علي قاضي هذا ولمين عمراني كانا أستاذين للتاريخ، وصالح عرعار مهندس دولة. وهم تركوا الوظائف الحكومية منذ سنوات، وانخرطوا كلهم في الأعمال الحرة، لكنهم لم يقطعوا أبدا صلتهم بالثقافة ورجالها.

ولابد أن أوجه الشكر أيضا إلى الصديق لمين عمراني لالتفاتته الكريمة نحو الضيوف القادمين من العاصمة. ونحن نعرف أنه من هواة صنع العسل الطبيعي، وزيت الزيتون، في وسط غابات جرجرة. وهو يحتفظ بالإنتاج، في الغالب للاستهلاك العائلي، ويهدي كميات منه للأصدقاء. لقد كانت هديته في نهاية ذلك اليوم مسك ختام فعلا.