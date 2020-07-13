طرح انشغالاته الدستورية

رحابي السياسي بثوب الديبلوماسي

ارتأى السيد عبد العزيز رحابي أن يطلع الرأي العام على مقترحاته بشأن التعديلات الدستورية المقترحة بطريقته الخاصة وأسلوبه الديبلوماسي الذي لم يرد أو لم يستطع التخلص منه بالرغم من احتكاكه بالمعترك السياسي الجزائري المعروف بتجاذباته ومن مرور أكثر من 25 سنة عن انفصاله عن مهامه الديبلوماسية.

وظل رحابي ينظر إليه في الأوساط السياسية الجزائرية بأنه يمثل تلك النقطة المركزية التي يمكن أن يلتقي فيها الجميع دون حرج لما عرف عنه من مزج وتوفيق بين نزعة نقدية دون مواربة وروح اعتدال ووسطية حريصة على أن لا يبني مواقفه السياسية على معاداة هذا الطرف أو ذاك سواء كان في السلطة أو المعارضة أو من هذه الأطراف السياسية النشطة أو تلك على مختلف توجهاتها ومشاربها. لقد اختير ليرأس ندوتين جمعتا أطرافا غير قابلة للتجانس السياسي أولهما ندوة مازفران الثانية التي وجهت مجددا مقترحات الانتقال الديمقراطي على الرئيس السابق وثانيهما ندوة عين بنيان التي أنتجت وثيقة وفاق وطني في أفق انتخابات رئاسية كمحطة لبداية الخروج من الأزمة.

وفي كل هذه المحطات لم يخرج رحابي عن النص وعن وجهته الأولى كرجل دولة وموظف سامي احتياطي في خدمة الدولة فهو، كما العديد من الإطارات التي دفعتها الظروف والأحداث إلى خوض المعترك، خريج المدرسة الوطنية للإدارة، فقد تربى على أن تكون جميع كل حركاته وسكناته السياسية محسوبة، يبدي رأيه في السياسات بهدوء ويستشرف المآلات بروية وحذر، يحذر حلفاءه وخصومه على حد سواء من المهالك التي يمكن تفضي إليها سلوكاتهم ومناهجهم، يتحمل مسؤولية مواقفه حتى ولو مر عليها ردح من الزمن، نذكر له في هذا الصدد كيف دافع بشراسة عن موقفه من عقد روما في ندوة نشطها رفقة جمال زناتي وعبد الحميد مهري عام 2011.

في هذا المضمار وبهذه الروح أنزل رحابي مقترحاته التي قدمها للجنة المكلفة بصياغة التعديلات الدستورية ويبدو أنها خلاصة فحص متأن استخلص خمسة انشغالات رأى أنه تجدر مناقشتها دون الأخرى، وما أكثر المجالات الأخرى التي أثارت جدلا دون أن يرى رحابي داعيا للخوض فيها.

رأى رحابي أنه لا يحق لنا اليوم أن نضيف هذه الفرصة إلى الفرص العديدة التي ضيعناها على الجزائر، فمن واجب كل واحد منا أن يدلي بدلوه من منطلق أن هناك عوامل إيجابية بإمكانها أن تخرجنا من من الديناميكيات السّلبية منها التطور النوعي الذي عرفه المجتمع منذ الاستقلال من حيث المستوى المعيشي والتعليمي ودرجة الوعي الجمعي للمجتمع والدولة الذي يصب في اتجاه “إعادة تأسيس عميق للنظام السياسي” ومنها أيضا تقدم قضايا الحرية وحقوق الإسلام في العالم. وتقابلها عوامل مقيدة يعددها رحابي في “القطائع العنيفة التي تفرض على البلاد التقدم بمنطق توازن القوة الآني” وفي تدني مستوى الثقة في المؤسسات الوطنية لدى أفراد المجتمع نتيجة اجتماع غياب منظومة اقتصادية فعّالة مع غياب إصلاحات سياسية عميقة. وتمنى رحابي أن تحدو صاحب المشروع نية ربط “الجزائر بالعصر وإلحاقها بسرب الحداثة المؤسساتية وإرساء القانون” بدل الانشغال الضيق بضمان ديمومة النظام السياسي بعد أن زعزعه الحراك.

لا يمكن تحقيق هذه الحداثة دون أن يتاح للجزائريين الانتظام في الأطر السياسية القائمة أو إنشاء أطر جديدة ودون الإصغاء للمبادرات السياسية كتلك التي انبثقت عن ندوة عين بنيان التي كانت ترمي للخروج من الانسداد السياسي. وأمام ما أسماه “العجز العضوي للمنظومة الوطنية للإعلام عن إنتاج اتصال ذي مصداقية وقدرة على التجنيد يحتاج الحوار الحالي إلى توسيع دائرة النقاش بشكل شفاف، وأخذ بعين الاعتبار استنتاجات كل النقاشات الحالية والسابقة، حتى تكون خطوة تأسيسية في مسار تحول التنظيم السياسي” بتوفر إرادة سياسية لمرافقة المشروع.

ويرفض رحابي الخوض في التساؤلات المتعلقة بالهوية التي قد تلهينا وتصادر حريتنا في التساؤل عن طبيعة المؤسسات وتنظيمها وأدائها فضلا عن أنها تطعن في مبدأ استمرارية البلاد. ومع ذلك كان أول ما لفت انتباه رحابي تسمية البلد بالجمهورية الديمقراطية الشعبية، هذه التسمية التي ظلت تتردد منذ دستور 1963 مع أن أول حكومة جزائرية عام 1958 ارتبطت بالجمهورية الجزائرية، مثلت الجزائر ووقعت على اتفاقيات ايفيان بينما التسمية الحالية ارتبطت بميزان قوة آني وظرف دولي اتسم بتقسيم إيديولوجي إلى ديمقراطيات شعبية وأخرى ليبرالية.

ويرى رحابي أن من الضروري تجريد الوظيفة الرئاسية من القدسية والشخصنة وتغليبها على السلطات المؤسساتية المضادة وارتباط حياة الأمة بالانتخابات الرئاسية التي تعيد الإدارة إلى مركز السياسة وجماعات النفوذ المحلية المرتبطة بصنع القرار داخليا وخارجيا وتبعدها عن مهمة الخدمة العمومية. وفي ظل استمرار مقاومة التغيير وبقاء البؤر الإقطاعية البالية تعد الانتخابات حاضنة كبرى للتقاليد السياسية وأكبر مؤشر على حالة تخلف المجتمع عن الحداثة السياسية بدل أن يكون التمثيل الشعبي مصدرا لممارسة السلطة والعدالة وضمانا لبناء دولة القانون للخروج من الشرعية التاريخية.

ويرى رحابي أن لا فائدة من بقاء مجلس الأمة فهو “مؤسسةً ضخمةَ الاستهلاكِ من الميزانية وغير ضروريةٍ، أنشئت لتلبية حاجةٍ ظرفيةٍ مرتبطةٍ بالأزمة السياسية والأمنية في التسعينيات، لا يبدو الحفاظ عليه مساهمةً في توازن القوى أو ترشيد نفقات ميزانية الدولة”. كما لم يبد متحمسا لمنصب نائب رئيس الجمهورية مثل تحمسه لإدراج رؤساء الدولة السابقين في المحكمة الدستورية. وبشأن مشاركة الجيش خارج الحدود وبعد أن عدد رحابي جملة من العوامل المتعلقة بموقع الجزائر ووضعها وتحدياتها المستقبلية فقد اعتبرها فرصة “قد تمكن قواتنا المسلحة من التعلم والتكيف لمرافقة سياستنا الخارجية على نحوٍ أفضلٍ.”

احسن خلاص