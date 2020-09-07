ربيع مفتاح يعطي موافقته لحمل ألوان النصرية

ج.ن

عرفت بداية الأسبوع الجاري مستجدات جديدة ومفاجئة، في بيت نصر حسين داي بخصوص الاستقدامات، بعد ارتباط اسم المدافع المخضرم ربيع مفتاح بالنصرية، حيث أكدت مصادر مقربة أن هذا الارتباط لم يكن مجرد إشاعات بالنظر للمفاوضات الرسمية والجدية بين الطرفين.

وكشفت مصادر مقربة من إدارة نصر حسين داي، بأن المدافع الدولي السابق تفاوض مع المدير الرياضي شعبان مرزقان وتوصل معه إلى اتفاق لحمل ألوان النصرية الموسم المقبل.

وسيتم تقريبا الإعلان الرسمي عن الصفقة ومدة العقد بحسب المصادر نفسها.

يذكر أن مفتاح غادر فريقه السابق إتحاد الجزائر بعد انتهاء فترة تعاقده وعدم رغبة الإدارة الجديدة في التجديد له.