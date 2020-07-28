ربيع مفتاح في طريقه الى شباب بلوزداد

ج.ن

عرفت بداية الأسبوع الجاري مستجدات جديدة ومفاجئة، في بيت شباب بلوزداد بخصوص الاستقدامات، بعد ارتباط اسم المدافع المخضرم ربيع مفتاح بأبناء “العقيبة”، حيث أكدت مصادر مقربة أن هذا الارتباط لم يكن مجرد إشاعات بالنظر للمفاوضات الرسمية والجدية بين قريشي ولاعب “سوسطارة”.

وفي ذات السياق، سيكون ربيع مفتاح المتقدم في السن، عائقا كبيرا أمام هيئة توفيق قريشي، بسبب المعارضة الكبيرة التي سيصطدمون من قبل الأنصار وحتى بعض الأطراف الإدارية الفعالة في الفريق، والتي تبحث عن تشبيب التشكيلة واستقدام عناصر حيوية تستطيع تقديم الإضافة المرجوة.