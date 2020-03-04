بقلم: يسين بوغازي

Yacine-bougha@hotmail.fr

جزائري الجديدة، هي جزائري تماما كحَلٌم مر على شرفات تاريخ معبأ بأماني وآمالٍ عرّاضٍ، وهي ليست بأية حالة من الحالات مجرد بلدي، ليست مجرد وطني، ذاك الذي استفقت عليه منذ طفولتي الغارقة في ماض مألم، على اسمها بمقاسات ذاتي، وليست ابدا اسم مفرد، قد يلقى في جفاف لغة وبإعتيادية نطق! هي جزائري بضمير الانتماء لي! وهي جزائري بضمائر الانتماء لهم، هم جميعا دون انتقائيات في جنس ولون وحكاية ؟

جزائري الجديدة ، بلد عظيم لطالما كتبت احرفه بمقاسات قياما نوفمبريا عَلم عالم عربي لتوه كان خارجا من ظلمات حالكة ، مما سمي إستعمارا ، وقد سماه واحد ممن رفعتهم جزائريتهم عاليا في مدارج انتماء وثقافة ،فرفض ان يسمي تلك الظلمات الحالكة استعمارا ، بل قال هي إستدمارا

ربما كانوا على عجل ، ما عندما سموا استعمارا تلك الظلمات ؟ لأن الذي يستعمر أرضا هو من يغرسها حقولا زاهرة بعدما كانت حقولا جرداء ، والذي يستعمر ارضا هو من يجعلها جنة بعد خراب ، هو من يحمي من ولدوا فوق ترابها ، ومن عاشوا اعمارهم فيها ، من يستعمر ارضا حتما سينبت زهرا ويطلق أملا ويغرس كلمات ؟ربما الدين سموا تلك الظلمات الحالكة استعمارا كانوا دون ادني ريب على جهل مستعجل؟!

لقد كان استدمارا افسد جزائري ، فالذي يستدمر ارضا يحرق شجرها ، وهم أحرقوا وقتلوا و نهبوا وسفكوا وسفهوا ، وشوهوا واساءوا كما لمة يسيء احد مثلهم ، منذ زمن بارود اسود الى أزمنة رصاص وقنابل وتكنولوجيات ، هم استذمارا لا ريب فيه ، وليسوا استعمارا ابدا ، فلقد تلاعبوا بمصطلح لما اقترفت ايداهم من قبح وجرائم.

جزائري الجديدة لا تنسي ،ما ارتكب ، ولا يلفه نسيان ما كان ، فتاريخي يشهد ان جميع استدمارات كان يراود حلم اولئك الدين ركبوا قواربهم ،وشحذوا أسيافهم وجاءوا جزائري ؟ ربما كان حلما عندهم ان يظلوا ، لكنهم ارغموا على رحيل ، وحلموا ان يستمروا وقد طردوا تحت تكبيرات صارخة وزغاريد مستضعفين.

ربما كان حلما عندهم ان تظل جزائري قديمة ، وعامرة بثقافات لا تفرز فرق بين استعمارا وإستدمارا ، وانه لفرق ذا معانى عظيمة لو يعلمون ، تماما كفرق ما بين سماء واراضين ، وما بين جزائري القديمة واخرى الجديدة ستطلع حلم لا يفنى.