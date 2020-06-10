راوية يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أمام اللجنة المالية

عرض، اليوم الأربعاء، وزير المالية، عبد الرحمن راوية، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أمام اللجنة المالية.

واستهل راوية تدخله، خلال عرضه لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 أمام لجنة المالية، بالتطرق إلى التوقعات الصادرة أثناء إعداد الإطار الاقتصادي الكلي.

ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن تنفيذ قانون المالية من خلال توزيع الإعتمادات.

كما تطرق ايضا إلى ميزانيتي التسيير والتجهيز وكذا الحساب المشتمل على الفارق بين الإيرادات والتفقات.