وزير الفلاحة يطرح استراتيجة لرفع انتاج قطاعه ب40 بالمائة وتقليص فاتورة الاستيراد

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد عمداني نهار أمس الثلاثاء في تصريح صحفي ان دائرته الوزارية تعمل على تسهيل مسار المستثمرين وإزالة جميع العقبات التي قد يواجهونها من اجل النهوض بالقطاع الفلاحي ورفع مردود يته ب30 بالمائة على الاقل خلال الاربعة سنوات المقبل بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد التي أنهكت خزينة الدولة .

هذا اشار ذات المسؤول انه على الجميع التعاون من اجل القضاء على التبعية الغذائية وتقليص فاتور الاستيراد للمواد الغذائية التي اثقلت كاهل الدولة ، وذلك لايتأتى الا بالعمل على تشجيع الاستثمار في القطاع وفق استراتيجية ومنهج واضح ، مؤكدا ان مصالحه تعمل على النهوض بالقطاع وفقا لاستراتيجية وضعت ة لتحقيق هذا الهدف والتي تقوم على ثلاثة أسس هامة وهي إطلاق الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، كالقمح والزيوت ومسحوق الحليب ، للان زيادة إنتاج القمح ستوفر أكثر من مليار دولار ، وزيت بذور اللفت، على وجه الخصوص، ستوفر حوالي 500 مليون دولار، ومن اجل هذا يستوجب دمج المستثمرين المزارعين والمربين بالإضافة إلى جميع العاملين في القطاع الزراعي والعمل على تنظيم الاستثمار عن طريق إزالة البيروقراطية من خلال إنشاء مكتب إستراتيجية الصناعات الزراعية والذي سيكون بمثابة نقطة اتصال فقط وهو ما يجعل القطاع الفلاحي ، قطاعا منتجا ويهدف الى خلق الثروة .

محمد بن ترار