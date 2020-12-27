رابطة أبطال إفريقيا..مولودية الجزائر يصطدم بالصفاقسي في “داربي مغاربي”

ج.ن

يحتضن ملعب 5 جويلية الاولمبي بالعاصمة الجزائرية مساء الغد بداية من الساعة 22.45 بتوقيت القاهرة لقاء داربي مغاربي قوي بين مولودية الجزائر وضيفها التونسي النادي الصفاقسي في إطار ذهاب الدور التمهيدي الثاني من رابطة أبطال إفريقيا، وسيكون أشبال المدرب نبيل نغيز في مهمة اللعب من اجل الفوز بلقاء اليوم وبنتيجة مريحة قبل لقاء الإياب الذي سيكون أكثر صعوبة والمنتظر في تونس مطلع الشهر الداخل، وتوجد معنويات فريق المولودية في أحسن حال، لاسيما بعد التألق إلى غاية الآن قاريا ومحليا، في البطولة الوطنية المحترفة الأولى، حيث عاد العميد في الجولة الفارطة من البطولة من غليزان بنتيجة الفوز، الذي سيجعله يخوض لقاء الغد بارتياح، ولا يفكر سوى في كيفية الفوز، من جهة أخرى، تحوم الشكوك حول مشاركة عبد المؤمن جابو، صانع ألعاب مولودية الجزائر، أمام الصفاقسي التونسي سهرة الغد بسبب معاناته من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويشكل غياب جابو، عن مباراة الصفاقسي، ضربة موجعة للمدرب نبيل نغيز، الذي يعول على الجاهزية الكبيرة اللاعب، لتحقيق الفوز في مباراة الذهاب، والظفر بتأشيرة التأهل إلى الدور القادم، كما تجدر الإشارة إلى أن عبد المؤمن جابو لن يكون اللاعب الوحيد المعني بالغياب عن مباراة رابطة الأبطال، حيث سيتواصل أيضا غياب ميلود ربيعي المصاب، إلى جانب المهاجم عبد الحفيظ، في حين تسترجع التشكيلة العاصمية خدمات مدافعها حشود، وهو الأمر الذي أراح المدرب نبيل نغيز.

من جهته، استدعى أنيس بوجلبان، المدير الفني للنادي الصفاقسي التونسي 23 لاعبا تحسبا لمباراة مولودية الجزائر، وضمت قائمة المدعويين، المهاجم فراس شواط، الذي تماثل للشفاء التام من الإصابة العضلية، التي تعرض لها السبت الماضي، خلال كلاسيكو النادي الإفريقي، وسيكون شواط ضمن حسابات المدرب بوجلبان، بعد أن منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر، للانضمام إلى التدريبات الجماعية، وضمت قائمة الصفاقسي، كلا من أيمن دحمان، وصبري بن حسن، ومحمد الهادي قعلول، وأحمد عمار، والجزائري صبري شرايطية، ومحمد بن علي، ومحمد علي الجويني، وغيث المعروفي، وعزمي غومة، ونور الزمان الزموري ووليد القروي، الى جانب محمد علي منصر، وشادي الهمامي، وكريس كواكو، وكينغسلي سوكاري، وجاسم الحمدوني، وأيمن الحرزي، وحسام بن علي، والجزائري الأخر زكريا المنصوري الذي سيواجه فريقه السابق مولودية الجزائر، وكينغسلي أيديو، ونابي كامارا، فراس شواط ومحمد صولة، هذا وقد أكد التقني التونسي في تصريحاته الخاصة بالمباراة، بأنه قد جاء إلى الجزائر من اجل العودة بتأشيرة التأهل من ملعب 5 جويلية الاولمبي.