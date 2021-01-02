رابطة أبطال إفريقيا..شباب بلوزداد يسافر غدا إلى كينيا

ج.ن

ستسافر غدا الأحد بعثة شباب بلوزداد إلى العاصمة الكينية نيروبي على متن رحلة خاصة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، وذلك تحسبا لمواجهة فريق غورماهيا ضمن مباراة العودة من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وعادت تشكيلة الشباب إلى أجواء التدريبات صبيحة اليوم، بعدما استفادت من يوم راحة عقب الفوز المحقق بثلاثية لاثنين الخميس أمام شبيبة سكيكدة لحساب تسوية رزنامة الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى.

وتبدو مهمة النادي العاصمي سهلة على الورق أمام مضيفهم غورماهيا الكيني بعدما فازوا عليه بسداسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء السبت الماضي على ملعب 05 جويلية الأولمبي.