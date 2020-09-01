رابطة أبطال إفريقيا: الكشف عن مواعيد المنافسة

ج.ن
أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف” اليوم الثلاثاء عن مواعيد النسخة الجديدة من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم المقبل 2020-2021 التى ستنطلق نهاية نوفمبر المقبل.
– الدور التمهيدي:
يوم 20-22 نوفمبر 2020
يوم 27-29 نوفمبر 2020
– الدور الـ 32:
يوم 11-13 ديسمبر 2020
يوم 18-20 ديسمبر 2020
– دور المجموعات:
الجولة 1: 12-13 فيفري 2021
الجولة 2 : 22-24 فيفري 2021
الجولة 3 : 5-6 مارس 2021
الجولة 4 : 16-17 مارس 2021
الجولة 5 : 2-4 أفريل 2021
الجولة 6 : 10-12 أفريل 2021
*قرعة الدور ربع النهائي ستقام يوم 30 أفريل 2021
– الدور ربع النهائي:
يوم 14-16 ماي 2021
يوم 21-23 ماي 2021
– الدور نصف النهائي: يوم 18-20 جوان 2021 (ذهاب)
يوم 25-27 جوان 2021 (اياب)
– المباراة النهائية : يوم 17 جويلية 2021.
ج.ن