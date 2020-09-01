رابطة أبطال إفريقيا: الكشف عن مواعيد المنافسة

ج.ن

أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف” اليوم الثلاثاء ‏عن مواعيد النسخة الجديدة من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم للموسم المقبل 2020-2021 التى ستنطلق نهاية نوفمبر المقبل.

– الدور التمهيدي:

يوم 20-22 نوفمبر 2020

يوم 27-29 نوفمبر 2020

– ‏الدور الـ 32:

يوم 11-13 ديسمبر 2020

يوم 18-20 ديسمبر 2020

– دور ال‏مجموعات:

الجولة 1: 12-13 فيفري 2021

الجولة 2 : 22-24 فيفري 2021

الجولة 3 : 5-6 مارس 2021

الجولة 4 : 16-17 مارس 2021

الجولة 5 : 2-4 أفريل 2021

الجولة 6 : 10-12 أفريل 2021

*قرعة الدور ربع النهائي ستقام يوم 30 أفريل 2021

– ‏الدور ربع النهائي:

يوم 14-16 ماي 2021

يوم 21-23 ماي 2021

– الدور نصف النهائي: يوم 18-20 جوان 2021 (ذهاب)

يوم 25-27 جوان 2021 (اياب)

– المباراة ‏النهائية : يوم 17 جويلية 2021.