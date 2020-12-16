رابح خدوسي أفضل كاتب عربي في العالم لسنة 2020

توج الكاتب الجزائري رابح خدوسي كأفضل كاتب عربي في العالم لعام 2020 (عن فئة قصص الأطفال) ليشرف هذا الأديب المبدع بلده من خلال هذه الجائزة التي تبرز مدى شساعة الأدب الجزائري الذي صنع مجده في الداخل والخارج من خلال هؤلاء المبدعين الذين قدموا الإضافة الحقيقية للقارئ العربي والكوني بأعمالهم التي ترجمت إلى لغات العالم ليتم تداولها وفهم معانيها ودلالاتها التي ترمز للثقافة الجزائرية.

وفي ذات السياق فلقد حضر الحفل الذي نظم يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 مجموعة من المشاهير كمصممة المجوهرات العالمية إيناس يونس، التشكيلية الأمريكية من أصول فلسطينية أحلام نوفل، رجل الأعمال المليونير البريطاني هيرقلس فيشرمان، التشكيلية السورية من قطر منتهى سلات، المدرب الأردني الدولي محمود صبح، المخترع جلال النقاصة، الفنان الإيطالي العالمي سيرو كارارو و التشكيلية الإنجليزية ديغارد ،الأديبة البريطانية حفيظة إبراهيم، الشاعر العراقي رياض القاضي و مطرب الراب رؤوف أدير مع حضور نخبة من المبدعين العرب حول العالم في مجالات مختلفة. من مخترعة لمضاد حيوي جديد، علاج جديد للسرطان، التحري عن الجينات، إلى استخدام الكمبيوتر عند مرضى شلل الأطراف، إلى بعض من أهم الأدباء العرب و الفنانين التشكيليين العرب حول العالم. و لهندسة العمارة العراقية المتميزة عالميا ظهور جديد .

تكريم المبدعين العرب

كما أن المجموعة العربية The Arabs Group وهي أهم و أشهر شركة منظمة للجوائز العالمية للعرب و الشركات العربية حول العالم. تقوم هذه الأخيرة في كل سنة بتنظيم مسابقة أفضل العرب في العالم وفي اختصاصات مهمة بالإضافة لمسابقة أفضل الشركات العربية في العالم و الحقوق محفوظة لها منذ عام 2010. هذه السنة كجزء من مسابقة أفضل العرب في العالم لعام 2020أو ما يعرف بمسابقة كأس العالم للمبدعين العرب أقيم الحفل الختامي مع إعلان النتائج في الهيئة الملكية البريطانية للطب في منطقة الميفير الشهيرة في وسط العاصمة البريطانية لندن ،ويتمثل الهدف من هذا الحدث لتكريم الأشخاص من أصل عربي الذين تميزوا في مجالهم أو حياتهم المهنية ، أو ساهموا في مجتمعهم أو حققوا شيئًا ما في البلد الذي يعيشون فيه أو حول العالم ،كما أن هذه الجهة المنظمة لهذه التظاهرة هي الشركة الأولى والوحيدة حول العالم التي تنظم الحدث العربي العالمي في التلفزيون والموسيقى والتي تمنح جوائز لأفضل المطربين العرب ، ومقدمي البرامج التلفزيونية / الإذاعية ، والموسيقيين ، والملحنين والمنتجين الموسيقيين ، ومخرجي ومنتجي الأفلام ، والممثلين والممثلات من جميع أنحاء العالم.

مسيرة حافلة بالإنجازات

ويعد رابح خدوسي، كاتب، من مواليد16 ديسمبر1955م ببني ميسرا (الأطلس البليدي) عمل معلما وأستاذا ومفتشا في التعليم(1974، 1997م)، مؤسس دار الحضارة للنشر، ومجلة “المعلم” الثقافية التربوية وجائزة نادي الحضارة الثقافية (عام1997م)، والملتقى الوطني للأدب والسياحة بحمام ملوان (سنة 2000م)، عضو اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية (2000م)، أمين وطني باتحاد الكتاب الجزائريين (1998م) وعضو المجلس الوطني(2001م)، عضو سابق في مجلس جمعية الجاحظية، واتحاد الكتاب العرب (2001م)، يكتب الرواية والقصة ويهتم بثقافة الطفل والتراث، نشر قصصا ومقالات في الصحف الوطنية والعربية، كُرّم ونال العديد من الجوائـز مثل: الجائزة الوطنية إقبال في الرواية (1990م)، جائزة إبداع الكبرى في قصص الأطفال(1992م)، جائزة وزارة الثقافة في أدب الأطفال 1998م والجائزة الكبرى لمدينة الجزائر في القصة القصيرة (سنة 2000م)، شارك في ملتقيات ثقافية بداخل الوطن وخارجه وحاضر في بعضها بـبغداد (2001م) وباريس(2003م) وغيرهما ، له كتب منشورة بفرنسا. من مؤلفاته: “الضحية” (رواية 1984م، ترجمت إلى الفرنسية)، “الغرباء” (رواية 1990م)،”احتراق العصافير” (مجموعة قصصية 1988م) و”جوه وظواهر، عسل مرّ” (قصص قصيرة جدا 2014م)، “انطباعات عائد من مدن الجمال”، (أدب الرحلة،2009م)، وفي التراث: “قاموس العالم في الأمثال والحكم” (1994م)، “موسوعة الأمثال الشعبية الجزائرية”(ترجمت إلى الفرنسية)، أشرف على إنجاز موسوعة العلماء والأدباء الجزائريين (ط 2003م، ط2، 2014م)، وفي التاريخ له: “ألف صورة وصورة من أيام الثورة” (مشاهد وتعاليق، 2007م)، “بني ميسرة الأطلس البليدي تاريخ وثقافة” (2013م)، وفي الدراسات له: “المدرسة والإصلاح” مذكرات شاهد (2002م)، “أحاديث ضد التيار”(2012)، وللأطفال: “سلسلة حكايات جزائرية” (7أجزاء) هي: “بقرة اليتامى”، “لونجا”، “بنت السلطان”.. (مقتبسة من التراث الشعبي 1994م، ترجمت إلى الفرنسية)، وسلسلة روائع القصص: “سباق الحيوانات” (سنة1992م)، “الهدية العجيبة”، “الطفل الذكي”، “اليتيمة”، “الشيخ العجيب”، “جبل القرود” (1996م)، “بائعة الخبز”، “حديقة الذئاب” ، “السيارة طي… طي”، “مقطع خيرة”، روائع القصص للأطفال (مجلد 2007م)، وسلسلة أعلام الجزائر: “الشيخ بوعمامة” (1997م) “الأمير عبد القادر”، “الخضر حسين”، “مالك بن نبي”، “فاطمة أنسومر”، و”سلسلة عالم الفكاهة” (الأدب الساخر)، وأعمال أخرى. ولقد كرم في أكتوبر 2016 في المجلس الشعبي الوطني والذي نظّمته الكتلة النيابية لحزب جبهة التحرير الوطني.

حكيم مالك