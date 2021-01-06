رائد الرواية الجزائرية ” عبد الحميد بن هدوقة ” في كتاب جماعي

صدر مؤخرا كتاب جماعي بعنوان ” عبد الحميد ين هدوقة … رائد الرواية الجزائرية ” عن منشورات (دار الوطن اليوم) وأشرف على هذا المؤلف الجديد كل من عبد العزيز بوباكير وجيلالي خلاص وعبد الحميد بورايو.

الأب المؤسس للرواية العربية في الجزائر

كما أكد الصحفي والكاتب عبد العزيز غرمول، الذي شارك رفقة نخبة من الكتاب الجزائريين في تأليف هذا الكتاب الجماعي على أن عبد الحميد بن هدوقة يعد الأب المؤسس للرواية العربية في الجزائر والمؤثر في تاريخها، هذا الاعتراف المسكوت عنه أثبته تاريخ الأدب وكنا نحن الجيل الجديد القادم لمأزق الرواية، ننظر إليه بمهيبة فرضتها في الحقيقة شخصيته أكثر مما فرضتها رواياته، وقد ظل قريبا من الجيل الجديد، قارئا مشجعا، وملاحظا، على عكس بعض الأسماء من جيله التي كرسها الإعلام كأيقونات قريبة من التأليه.

الروائي الاستثنائي في جيله

ولقد شكل عبد الحميد بن هدوقة حسب غرمول، الاستثناء من هذه الناحية، فقد كان بين روائيي جيله ذلك النموذج الصامت المحايد، البعيد عن ضجيج الشهرة والثرثرة، ولكنه الحاضر المؤثر في تاريخ الرواية الجزائرية، كما لو أنه ماء يبلل مواهب القادمين إلى أرض الكتابة.

الأدباء الكبار يشيدون بالرجل

وشارك في هذا الكتاب الجامع كل من : صاحب رواية ” اللاز ” الطاهر وطار ، القاص والناقد الأدبي أبو العيد دودو ، جيلالي خلاص، الكاتب والصحفي الكبير عبد العزيز بوباكير و الناقد عبد الحميد بورايو، المختص في الأدب الشعبي ، الأديب مصطفى فاسي صاحب ” دراسات في الرواية الجزائرية ” ، والكاتب والناقد السعيد بوطاجين ، رشيد بن مالك الذي يعد من بين النقاد العرب الأكثر اهتماما بالمنهج السيميائي ، عمر أوهادي ، حسين قحام ، الدكتور عثمان بيدي، الشاعر عبد الحميد شكيل ، والكاتب والقاص والروائي و الصحفي عبد العزيز غرمول ، المترجم الفرنسي مارسيل بوا رفيق الرواية الجزائرية ويعد أحد أبرز من نقلوا الأدب الجزائري إلى الفرنسية ، وبالتالي فكل هؤلاء الأدباء الكبار، منهم من رحل عنا ومنهم من مازال على قيد الحياة .

تقديم الشخصيات الجزائرية بأسلوب جديد

وتسعى منشورات دار الوطن تسعى إلى تقديم الشخصيات العلمية والدينية والفكرية الجزائرية بأسلوب جديد، وخطاب عصري يوصل الحقائق إلى القراء والقارئات، كما أن هذه المؤسسة الخاصة بالنشر والتوزيع لها مشروع ” ألفية القراءة ” سلسلة، كتاب الجيب الموجه للجمهور والتي حملت شعار: ” المعرفة للجميع”.

الأديب عبد الحميد بن هدوقة في سطور ….

عبد الحميد بن هدوقة ولد في 09 جانفي 1925 بقرية الحمراء التابعة لمنصورة بولاية برج بوعريريج 200 كلم شرق الجزائر العاصمة ، يعد من أشهر الأدباء الجزائريين فهو صاحب أول رواية جزائرية مكتوبة باللغة العربية، “ريح الجنوب” التي نشرت في سنة 1971، تسع سنوات بعد استقلال الجزائر ولقد نشأ عبد الحميد بن هدوقة في عائلة اشتهرت بالعلم في كامل المنطقة حيث كان والده الذي تلقى العلم في جامعة القرويين بفاس بالمغرب، فقيها ومعلما درّس القرآن وأصول الفقه و الأدب و اللغة في مختلف قرى المنطقة بين برج بوعريريج و المسيلة و غيرها.خلال صباه، التحق بالمدرسة الفرنسية الموجودة في المنصورة. وبالإضافة إلى تمدرسه كان يحفظ القرآن الكريم وأصول الفقه بالإضافة إلى قصص ألف ليلة و ليلة و سيرة بني هلال و ألفية بن مالك و غيرها من الكتب ويعتبر بن هدوقة نفسه، محظوظا لأنه نشأ وسط الكتب، و فيما يخص أولى مطالعاته للكتب عندما كان صغيرا. فوالده، إذن، كان بمثابة مدرسته الأولى، إذ قرأ عبد الحميد بن هدوقة على والده كتب الأجرومية في أصول النحو و شذوذ الذهب في النحو و أليفة بن مالك في النحو و شرح الماكودي و شرح بن عقيل في النحو و قرأ كذلك كتب ابن عاشر في الفقه و الدرة البيضاء في الفقه و الحساب و الأخضرية في الفقه و خليل بن إسحاق الذي كان مشهورا في القرى الجزائرية و غيرها من الكتب.التحق عبد الحميد بن هدوقة بمعهد الكتانية بقسنطينة :في سنة 1940 ، خلال الحرب العالمية الثانية، التحق بمعهد الكتانية التابع لحزب الشعب، و سنه لا يتجاوز الخامسة عشرة و هناك كان الاحتكاك بمناضلي حزب الشعب أو حركة انتصار الحريات الديمقراطية. وبعد شهر واحد من أحداث 8 ماي 1945، التي ضربت منطقة الشرق الجزائري سافر بن هدوقة إلى مرسيليا. ودخل إلى معهد التكوين في تحويل المواد البلاستيكية ونال دبلوم. ليلتحق فيما بعد عبد الحميد بجامع الزيتونة بتونس في سنة 1949.و تتلمذ على يد العديد من الأساتذة الزيتونيين من بينهم عثمان كعاك و محمد الفاضل بن عاشور و محمد الصالح و لحبيب بن خوجة قصار الشاعر المشهور و غيرهم من الأساتذة الممتازين في الثقافة العربية الإسلامية.و إلى جانب دراسته بالزيتونة، وزاول دراسته بمعهد التمثيل العربي لأربع سنوات كاملة .و خلال دراسته في تونس نال الشهادة العالمية في الأدب من جامعة الزيتونة و شهادة التمثيل العربي من معهد فنون الدراما في تونس.إلى جانب دراسته، كان لهذا الرجل نشاطا سياسيا بارزا في الحركة الطلابية بالزيتونة حيث ترأس جمعية الطلبة الجزائريين بتونس رفقة “علي كافي “كممثلين لحركة انتصار الحريات الديمقراطية. وفي سنة 18 جانفي 1952، ألقي عليه القبض من قبل السلطات الاستعمارية بتونس بعد أحداث 18 جانفي 1952 وسجن بالمحمدية بتونس، غير أنه تمكن من الفرار و العودة إلى الجزائر و غداة اندلاع الثورة التحريرية، وتحديدا في 5 نوفمبر 1955، جاءته معلومات مفادها أن البوليس الاستعماري سيعتقله، فهرب إلى قريته الحمراء بالبرج ، وعندما سافر إلى فرنسا دخل في تربص من سنة 1956 إلى 1958 في الإذاعة و التلفزة الفرنسية وعمل كمخرج إذاعي هناك . وكتب سنة 1958 عدة تمثيليات للبي بي سي. وعاد مرة ثانية إلى تونس حيث تعاقد مع الإذاعة التونسية تحت إشراف جبهة التحرير الوطني التي قامت بتهريبه. ولـ “بن هدوقة “روايات كثيرة والمتمثلة في: ” ريح الجنوب “، ” نهاية الأمس “، ” بان الصبح “، ” الجازية و الدراويش “، ” غدا يوم جديد “، ومن قصصه وأشعاره : (الكاتب و قصص أخرى)، (ذكريات وجراح)،( ظلال جزائرية)، (الأشعة السبعة)،( الأرواح الشاغرة)، (النسر والعقاب)، (قصص من الأدب العالمي )ومن كتبه الأخرى: (أمثال جزائرية)،( الجزائر بين الأمس واليوم) ،(قصة في ايركوتسك)، (المسرح الإذاعي)، ولقد شغل هذا المبدع العديد من المناصب ، إلا أن توفي في 21 أكتوبر 1996.

حكيم مالك