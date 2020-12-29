رئیس الجمھورية عبد المجید تبون يعود إلى أرض الوطن

وصل رئیس الجمھورية عبد المجید تبون مساء الیوم الثلاثاء إلى أرض الوطن قادما من ألمانیا، بعد فترة علاج ونقاھة قضاھا ھناك.

ووفق التلفزيون العمومي الطائرة الرئاسية حطت بمطار مطار بوفاريك العسكري منذ لحظات وعلى متنها رئيس الجمهورية.

وأدلى الرئیس تبون لدى وصوله إلى القاعدة الجوية ببوفاريك، بكلمة بثّھا التلفزيون العمومي في نشرته الرئیسة، وكان في استقباله كل من الوزير الأول عبد العزيز جراد و رئیس المجلس الشعبي الوطني سلیمان شنین ورئیس مجلس الأمة صالح قوجیل وقائد أركان الجیش السعید شنقريحة ومسؤولون آخرون.

صرح الرئيس تبون عقب وصوله للجزائر “أن البعد عن الوطن صعب وتراكم المسؤوليات أصعب”.