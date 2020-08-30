رئيس  مجلس الأمة بالنيابة  صالح قوجيل ترأس اجتماعا لمكتب المجلس موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني

ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الأحد 30 أوت، اجتماعا لمكتب المجلس موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصّص لمناقشة ترتيبات افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة لسنة (2020 – 2021)، المقررة يوم الأربعاء 2 سبتمبر، على الساعة الحادية عشر (11سا00د) صباحاً، بمقر مجلس الأمة، وكذا اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية المقبلة، بالإضافة إلى تبادل وُجهات النظر حول برمجة النشاطات التشريعية والرقابية وتلك المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية بمجلس الأمة خلال الدورة البرلمانية العادية (2020 – 2021)، بحسب ما كشفه بيان لمجلس الأمة.

وفي مُستهل الاجتماع، أعرب مكتب المجلس، عن بالغ ارتياحه لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضي بتحديد تاريخ الفاتح من نوفمبر موعداً للاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة… على اعتبار أن نوفمبر 1954 شكّل انطلاق المشروع الوطني التحرري، ذلك ما يجعلنا مرة أخرى أمام مشروع وطني كبير آخر تكون انطلاقته في الفاتح نوفمبر 2020 بموجب استفتاء شعبي يرمي إلى تشييد جمهورية جديدة، وهو المشروع الذي يحتاج إلى إرادة ومشاركة الجميع، ويستوجب التجنّد من أجل جعل الفاتح من نوفمبر المقبل حدثاً فارقاً في تاريخ بلادنا… والذي سيتزامن هذه المرة والتدشين الرسمي لجامع الجزائر الأعظم في أحد أكبر تجليات الوفاء للشهداء والمجاهدين.

كما نوه المجلس بتوجيهات رئيس الجمهورية حيث قال “إن مكتب مجلس الأمة، وإذ يجدد بهذه المناسبة انخراطه التام في مسعى رئيس الجمهورية من خلال تعديل عميق للدستور يتواءم ومتطلبات الجمهورية الجديدة، فإنه ينوه ويشيد بالتوجيهات والقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية بمناسبة إشرافه على اجتماع الحكومة – الولاة والندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي. وبالنتائج التي تمخضت عن هذين الاجتماعين