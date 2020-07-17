رئيس لجنة الإفتاء يحرّم خرق إجراءات الحجر الصحي

أكد رئيس اللجنة الوزارية للإفتاء، محند ايدير مشنان، الجمعة، أن خرق إجراءات الحجر الصحي المفروض لمواجهة فيروس كورونا حرام لما له من مخاطر على الصحة العمومية.

وأوضح مشنان في تصريح للصحافة بمناسبة اليوم المفتوح تضامنا مع الجيش الأبيض الذي نظمته وزارة الشؤون الدينية أن الحجر الصحي واجب على المَرضى والمصابين بكورونا، كما أنه واجب على عامة الناس حتى يقوا أنفسهم شر الوباء مؤكدا في نفس السياق أن الامتناع عن الحجر الصحي حرام دينيا، وكارثة يرتكبها الإنسان في حق نفسه ودينه ووطنه ومجتمعه داعيا في هذا الاطار إلى وجوب إدراك خطورة الأمر وعدم الاستهزاء به مذكرا بالمئات من العائلات التي فقدت ذويها بسبب المرض الذي ضرب الجزائر على غرار عدة دول من العالم وهذا نتيجة الاستخفاف وعدم تطبيق الاجراءات الوقائية التي أوصت بها الجهات المختصة في مقدمتها اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا

وبمناسبة فعاليات هذا اليوم كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، عن إطلاق وزارته برنامجا تحت شعار كلنا مع الأطباء ضد الوباء بداية من الأسبوع القادم هدفه إرساء تعاون مع عمال قطاع السلك الطبي الذي يواجهون ثمن انتشار جائحة كورونا في الصفوف الامامية.

باية ع