رئيس بلدية أولاد ماضي يقدم استقالته

قدم أمس،رئيس المجلس الشعبي لبلدية أولاد ماضي بولاية المسيلة،والمنتمي لحزب الاتحاد الوطني من أجل التنمية ،استقالته بصفة رسمية من رئاسة المجلس ،مرجعا ذلك لأسباب صحية،وحسب بيان المجلس،فان الرئيس المستقيل دعا أعضاء المجلس للاجتماع في جلسة طارئة قصد المصادقة على قرار الاستقالة،وتثبيت هذه الاستقالة عن طريق مداولة ترسل إلى والي الولاية وتصبح استقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي سارية المفعول ابتداء من تاريخ استلامها،وجاءت استقالة ،خير الدين غضبان،بسبب حالته الصحية،والتي حالت دون قدرته على مواصلة تسير شؤون البلدية،وسيقوم المجلس البلدي لأولاد ماضي الذي يتكون من 13 عضوا في وقت لاحق باستخلاف رئيس البلدية المستقيل.

عبدالباسط .ب