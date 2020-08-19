رئيس الوزراء الباكستاني: “باكستان لن تعترف أبدا بإسرائيل حتى يعطى الفلسطينيون حقهم بتسوية عادلة”

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أن بلاده لن تعترف بإسرائيل حتى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم بتسوية عادلة.

وقال خان خلال لقاء تلفزيوني، نشر مكتبه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطعا منه، اليوم الأربعاء: “موقفنا واضح جدا، وهو كما قال القائد العظيم محمد علي جناح، إن باكستان لن تعترف أبدا بإسرائيل حتى يعطى الفلسطينيون حقهم بتسوية عادلة”.

ويأتي تعليق خان بعد أيام من الإعلان عن اتفاق تطبيعي بين تل أبيب وأبوظبي، بوساطة الولايات المتحدة، وهو أول اتفاق بين دولة خليجية وإسرائيل، قوبل بتنديد فلسطيني واسع، واعتبرته القيادة الفلسطينية وفصائل بارزة “خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.