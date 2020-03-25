رئيس الوزراء الإثيوبي: أفريقيا بحاجة للمساعدة في قتال Covid-19

حذر رئيس الوزراء الإثيوبي والحائز على جائزة نوبل للسلام أبي أحمد من أنه إذا لم يقدم العالم مساعدة لإفريقيا في مكافحة تفشي مرض كوفيد 19 ، فإن أمراض الجهاز التنفسي ستعود “لتطاردنا جميعًا“.
وذكر في صحيفة فاينانشيال تايمز التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بأن الاستراتيجيات الخاصة بالدول للتعامل مع الأزمة الصحية التي. نعيشها اليوم ، كانت “قصير النظر ، وغير مستدامة ، وقد تؤدي إلى نتائج عكسية“.
وفقًا للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ، فانه أكدت 43 دولة في القارة حالات الإصابة بـ Covid-19.
وووصلت ارقامها إلى أكثر من 2400 حالة وفاة و 64 حالة وفاة حتى الآن.
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية ، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن أفريقيا يجب أن تستعد لـ “الأسوأ“.
كمكا ذكر بإن أفريقيا مثقلة بالديون ، مما يجعل من الصعب محاربة Covid-19 بشكل فعال – وهي قضية قال إنها بحاجة إلى حلها.