رئيس الوزراء الإثيوبي: أفريقيا بحاجة للمساعدة في قتال Covid-19

الأولىالدولي
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حذر رئيس الوزراء الإثيوبي والحائز على جائزة نوبل للسلام أبي أحمد من أنه إذا لم  يقدم  العالم  مساعدة  لإفريقيا في مكافحة تفشي مرض كوفيد 19 ، فإن أمراض الجهاز التنفسي ستعود لتطاردنا جميعًا.

وذكر في صحيفة فاينانشيال تايمز التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها بأن الاستراتيجيات الخاصة بالدول للتعامل مع الأزمة الصحية التي. نعيشها اليوم ، كانت قصير النظر ، وغير مستدامة ، وقد تؤدي إلى نتائج عكسية.

وفقًا للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض ، فانه  أكدت 43 دولة في القارة حالات الإصابة بـ Covid-19.

وووصلت ارقامها إلى أكثر من 2400 حالة وفاة و 64 حالة وفاة حتى الآن.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية ، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن أفريقيا يجب أن تستعد لـ الأسوأ.

   كمكا ذكر بإن أفريقيا مثقلة بالديون ، مما يجعل من الصعب محاربة Covid-19 بشكل فعال وهي قضية قال إنها بحاجة إلى حلها.

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