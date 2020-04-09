رئيس الوزراء إسبانيا: قريبون من بدء انحسار وباء كورونا

– قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث اليوم الخميس، إن بلاده قريبة من بداية انحسار وباء فيروس كورونا، وحث جميع الأحزب السياسية على الانضمام إلى خطة لإنعاش الاقتصاد بعد الأزمة.

وقال أمام البرلمان شبه الخالي حيث شارك أكثر من 300 نائب عن بعد في الجلسة بسبب قواعد العزل العام “بدأت مرحلة السيطرة على الحريق… سوف نحقق النصر التام في هذه الحرب على الفيروس”.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على تمديد حالة الطوارئ في البلاد أسبوعين حتى 26 من أبريل.

واقترحت الحكومة خطة اقتصادية تسعى لحشد الأحزاب السياسية ونقابات العمال والشركات والأقاليم خلف سياسة مشتركة لإعادة بناء الاقتصاد.

وقال سانتشيث “إنني أقترح وثيقة كبرى من أجل إعادة بناء إسبانيا اقتصاديا واجتماعيا على كل القوى السياسية الراغبة في المشاركة”.