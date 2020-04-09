رئيس الوزراء: إسبانيا قريبة من بدء انحسار وباء كورونا

مدريد (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث يوم الخميس إن بلاده قريبة من بداية انحسار وباء فيروس كورونا، وحث جميع الأحزب السياسية على الانضمام إلى خطة لإنعاش الاقتصاد بعد الأزمة.

وقال أمام البرلمان شبه الخالي حيث شارك أكثر من 300 نائب عن بعد في الجلسة بسبب قواعد العزل العام ”بدأت مرحلة السيطرة على الحريق… سوف نحقق النصر التام في هذه الحرب على الفيروس“.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان على تمديد حالة الطوارئ في البلاد أسبوعين حتى 26 من أبريل نيسان.

واقترحت الحكومة خطة اقتصادية تسعى لحشد الأحزاب السياسية ونقابات العمال والشركات والأقاليم خلف سياسة مشتركة لإعادة بناء الاقتصاد.

وقال سانتشيث ”إنني أقترح وثيقة كبرى من أجل إعادة بناء إسبانيا اقتصاديا واجتماعيا على كل القوى السياسية الراغبة في المشاركة“.

وذكر رئيس الوزراء أن الإجراءات التي اتخذتها إسبانيا لكبح تفشي مرض كوفيد-19- وهي من أشد الاجراءات في أوروبا- ساعدت في إنقاذ كثير من الأرواح وقلصت الزيادة النسبية اليومية في عدد الإصابات الجديدة إلى أربعة بالمئة من 22 بالمئة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة يوم الأربعاء ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بواقع 757 حالة إلى 14555، وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا. وزاد عدد الإصابات إلى 146690 من 140510 يوم الثلاثاء.