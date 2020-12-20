رئيس المينورسو الأسبق:قرار ترامب ” سخيف” ويمس بالسلم والأمن الدوليين

وصف الرئيس الأسبق لبعثة المينورسو فرانتيسكو باستاغلي،هذا الأحد، قرار ترامب الأخير بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية بـ “السخيف”، داعيا مجلس الأمن إلى رفضه لأنه يمس بالسلم والأمن الدوليين.

وأوضح فرانتيسكو باستاغلي في حوار للقناة الأولى عشية إجتماع مجلس الأمن الدولي حول ملف الصحراء الغربية أن “قرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب المنتهية عهدته سخيف ولا قيمة له من وجهة نظر القانون الدولي ومن الناحية السياسية أيضا”، مشددا على أن “مجلس الأمن الدولي يتحمل المسؤولية بإعتبار أن هذا القرار يعد تهديدا للأمن وللإسقرار الدوليين”.

وطالب الرئيس الأسبق لبعثة المينورسو بضرورة وضع حد لهذه الوضعية في ظل إحتكار دول معينة تريد تسيير ملف القضية الصحراوية بطريقتها، وهي لأسباب أو لأخرى متحالفة مع مصالح المغرب مما يجعل من الصعب تحقيق التقدم”

المصدر :الاذاعة الوطنية