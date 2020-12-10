رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان:لائحة الاتحاد الأوروبي لم تكن موضوعية

اكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري على ان لائحة الاتحاد الأوروبي لم تكون موضوعية ذكرت فقط السلبيات

واضاف لزهاري ان ما ذكرته لائحة الاتحاد الأوروبي يطرح العديد من الأسئلة، لم تذكر القفزة النوعية للجزائر في مجال حقوق الإنسان

وان انتهاكات حقوق الإنسان موجودة في كل دول العالم حتى أكثر الدول ديمقراطية

واوضح بوزيد لزهاريبانه يمكن ان يكون تقصير من الجزائر في بعض الأحيان، الجزائر ليست جنة، لكن ليس بتلك الصورة التي قدمتها لائحة الاتحاد الأوروبي

وبخصوص الحراك قال لزهاري ان منع الحراك ، جاء نظرا للوضعية الصحية التي يعيشها العالم وليس الجزائر وحدها، ولا يمكن إدراجه حاليا تضييق على الحقوق والحريات