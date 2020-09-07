رئيس اللجنة الأولمبية بالنيابة في نـدوة صحفية غدا

ج.ن

يعقد غدا الثلاثاء الرئيس الحالي للجنة الأولمبية الجزائرية محمد مريجة، ندوة صحفية، بمقر الهيئة الكائن ببن عكنون، بداية من الساعة العاشرة صباحا، يتطرق خلالها إلى تقييم الحصيلة التي تولى فيها المهام بعد استقالة براف.

وسيتطرق مريجة للتفاصيل المتعلقة بالجمعية العامة الانتخابية الاستثنائية التي ستجري يوم 12 سبتمبر من أجل انتقاء الرئيس الذي سيكمل العهدة الأولمبية الحالية، حيث تبقى سنة على نهاية الفترة القانونية أي بعد إجراء الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 والتي كانت مقررة السنة الحالية لكنها أجلت بسبب تداعيات جائحة كورونا.

ورفضت اللجنة الاولمبية اعتبار برناوي رئيسا شرعيا للاتحادية الوطنية للمبارزة، مؤكدة أن عودته غير قانونية، رغم أن وزارة الشباب والرياضة هي من وافقت على عودته، ومنحته حق الرئاسة قانونا.

وأكد سليم رؤوف برناوي أنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية الوطنية ثم الدولية في حالة رفض لجنة دراسة ملفات الترشيح الطعن الذي قدمه لدخول التنافس من اجل كرسي رئاسة اللجنة الأولمبية بعد إسقاط ملف ترشحه، معتبرًا ان اللجنة المشرفة على الترشيحات حرمته من حقه الدستوري لأسباب غير مؤسسة حسب وصفه.

وكشف برناوي أن أعضاء لجنة الترشيحات رفضوا 12 مرشحا لأسباب مجهولة مؤكدًا أن مبررات الرفض غير موجودة لدى غالبية المشرحين الحاليين لمعترك رئاسة اللجنة الأولمبية، وينتظر الوزير الأسبق هذه اللجنة إلى غاية الخميس للرد على الطعن وفي حالة الرفض مجددا سيأخذ وجهة أخرى تحفظ حقوقه الدستورية.