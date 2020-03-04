رئيس الحكومة الإسباني في الجزائر قريبا

صرحت وزيرة الاسبانية للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، ارشنا غونزليس لايا، أمس، أن رئيس الحكومة الاسباني، بيدرو سانشيز، سيزور الجزائر شهر أفريل المقبل.

حيث أوضحت الوزيرة، في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية، صبري بوقادوم، أنه سيتم خلال زيارة سانشير إلى الجزائر، عقد لقاء من أعلى مستوى، بين حكومتي البلدين، يتم خلاله مناقشة علاقات البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى قضايا الساعة، أمن الجوار، معبرة بالمناسبة، أن اسبانيا تعتزم إعادة بعث العلاقات بين الدولتين، والارتقاء بها إلى مستوى ممتاز.

كما أشارت غونزليس، أنها أول زيارة لها إلى الجزائر، بعد تنصيب الحكومة الاسبانية الجديدة، مضيفة بالمقابل أن اسبانيا كانت من الدول الأولى التي هنأت الرئيس تبون، بفوزه في الرئاسيات، معتبرة بذلك الجزائر دولة صديقة وشقيقة.

مريم خميسة