رئيس الجمهوريه يحيي كل من يريد مساعدة الجزائر من الداخل او الخارج

يحَيّي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون كل فاعلي الخير من المواطنين والمواطنات في الداخل والخارج، الذين يتسابقون في التعبير عن رغباتهم لمساعدة المستشفيات، والمواطنين الذين تأثروا بإجراءات العزل الإجباري، وتقييد التنقل في هذه المحنة التي تواجه فيها الجزائر وباء كورونا فيروس، كما يجدّد رئيس الجمهورية شكره لكلّ الذين بادروا منذ الأيام الأولى إلى حملات التنظيف والتعقيم والتوعية عبر الوطن، أفرادا وجمعيات مدنية، وجماعات محلية، ويدعو الجميع إلى المزيد من الإنضباط والتقيّد الصارم بإجراءات الوقاية، ومنع الإحتكاك، حفاظا على سلامة الأمة.

إنّ هذا السلوك الوطني الإنساني يكشف عن درجة عالية من روح المواطنة والمسؤولية، ويعكس شيم التضامن والتكافل التي يتميز بها شعبنا خاصة في أوقات الشدّة.

فتحية تقدير وإجلال لهذا الشعب العظيم الذي يصدق في أبنائه وبناته قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، “مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى”.