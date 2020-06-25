رئيس الجمهورية يوقع مرسوما يتضمن إعفاء من الخدمة الوطنية للمواطنين البالغين 30 سنة فأكثر

وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس مرسوما رئاسيا يتضمن إعفاء من اداء إلتزامات الخدمة الوطنية للمواطنين الذين بلغوا سن الـ 30 فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2020 و لم يتم تجنديهم بعد .

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، صباح اليوم مرسوما رئاسيا يتضمن إعفاء من أداء التزامات الخدمة الوطنية للمواطنين الذين بلغوا سن الثلاثين فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2020، و لم يتم جنيدهم بعد.”

كما يعفى من هذه الالتزامات المواطنون الذين بلغوا سن الثلاثين سنة فأكثر عند تاريخ 31 ديسمبر 2020، و لم يسووا وضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية”، يضيف البيان