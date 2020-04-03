رئيس الجمهورية يوقع مرسوما رئاسيا يمنع التهادي بين المسؤولين

وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس، مرسوما رئاسيا، يحدد الكيفيات المتعلقة، بتخصيص وقيمة الهدايا المتلقاة والمقدمة، في إطار التشريفات لأعضاء الوفود في مهمة في الخارج، وأعضاء الوفود في مهمة إلى الجزائر.

و يهدف هــذا المرســوم، الموجود في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ابتداء من المادة 2 : أنه يجب على أعضاء الوفود، في مهمة في الخارج التصريح، لدى الجمارك، بالهدايا المقدمة لهم مباشرة، أو عبر وسيط مهم كانت قيمتها، مع العلم أنه عندما تعطى الهدايا لرئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو أعضاء الحكومة، يقدم هذا التصريح لدى الوزير المكلف بالمالية، يضيف ذات المرسوم، في حين نصت المادة 3 من المرسوم الرئاسي، أن لا تؤخذ بعين الاعتبار الهدايا المتسلمة، التي تبلغ قيمتها المصرح بها 50 ألف دينار أو أقل.

كما أكد المرسوم أن كل هدية تفوق قيمتها 50 ألف دينار، يجب إيداعها لدى الجمارك لفائدة الاحتياط القانوني للتضامن، وبمقتضى المادة 4: تكلف لجنة تتكون من ممثلي رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، والمالية، والثقافة، بتحديد وجهة الهدايا العائدة للاحتياط القانوني للتضامن، أو للمتاحف الوطنية.

حيث ووفق المادة 6، تتشكل الهدايا الممنوحة لأعضاء الوفود الأجنبية في مهمة إلى الجزائر من الأشياء وأعمال الفن أو الثقافة أو الأدب أو الحرف أو المهن التقليدية من إنتاج وطني، على أن لا تتعدى قيمة كل هدية 50 ألف دينار، في الوقت، الذي أكدت بالمقابل المادة 7: أنه يمنع تبادل الهدايا بين المسؤولين الجزائريين.

ومن جهة أخرى، أفادت المادة 8 من المرسوم، أنه تحدد عند الحاجة، كيفيات تطبيــق أحكام هذا المرسوم، بموجب نص خاص، كما تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المؤرخ في 8 شعبان عام 1403، الموافق 21 ماي سنة 1983.

مريم خميسة