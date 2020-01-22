رئيس الجمهورية ينهي قطيعة 20 سنة مع الإعلام

يجري رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مقابلة صحفية اليوم مع عدد من مسؤولي المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة لينهي بذلك قطيعة بين الرئاسة والإعلام امتدت على مدار عقدين من الزمن.

وسيكون اللقاء الذي سيحتضنه مقر رئاسة الجمهورية بين الوافد الجديد على القصر ومدراء 8 مؤسسات إعلامية عمومية وخاصة كدفعة أولى سابقة في معاملات مصالح رئاسة الجمهورية مع وسائل الإعلام حيث لم يجري الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ فوزه بمنصب رئيس الجمهورية في أفريل 1999 أي مقابلة صحفية مع وسائل الإعلام الجزائرية، وكان يكتفي في العهدة الأولى بإلقاء خطابات يبثها التلفزيون العمومي لينتهي حكمه بنشر مقابلات في جرائد ونشريات دولية آخرها بلومبيرغ تكون غالبا مدفوعة الثمن.

بالمقابل تهد الرئيس تبون في ندوته الصحفية الأولى بعد فوزه بإنتخابات 12 ديسمبر الماضي بعقد لقاءات دورية مع المؤسسات الاعلامية قصد تنوير الرأي العام بصفة منتظمة حول قضايا الساعة التي تشغل باله في الداخل والخارج، وهو ما تجسد من خحلال دعوة ممثلي التلفزيون العمومي، قناة البلاد، قناة الحياة ، يومية المجاهد، يومية الخبر، يومية الشروق اليومي، لو صوار دالجيري، كوتيدايان دوران لإجراء مقابلة مع تأكيد بيان الرئاسة تخصيص لقاءات أخرى.