رئيس الجمهورية يكشف القوانين التي ستتم مراجعتها خلال التعديل الدستوري المقبل

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أن التعديل الدستوري المقبل سينظر ويراجع عديد القوانين.

يأتي هذا في رسالة موجهة إلى المشاركين في يوم دراسي نظمته منظمة محامي العاصمة، حول إشكالية الحماية القانونية للاستثمار، قرأها نيابة عنه، الناطق الرسمي باسم الرئاسية، محند بلعيد أوسعيد.

وأضاف “من بين القوانين التي ستتم مراجعتها القانون التجاري لتبسيط إجراءات إنشاء الشركات ونظام وقائي للمؤسسات التي تعرف مشاكل، وكذا القانون المدني وقانون الإجراءات المدنية لتكييفه مع الاقتصاد الوطني”.

وسيشمل التعديل المقبل، تعزيز صلاحيات العدالة في المجال الاقتصادي، سيما حماية الاستثمار.

كما سيتم اتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل الممكنة بصفة دائمة ومستمرة، لتأسيس بيئة سليمة من الفساد.