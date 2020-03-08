رئيس الجمهورية يكرم المرأة الجزائرية في يومها العالمي

كرم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، سيدات جزائريات من مختلف ولايات الوطن، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقدم الرئيس تبون، شهادات تقديرية، لنساء جزائريات مبدعات كل في مجالها، تكريما لهن في يومهن العالمي.

وقد أعلن رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها على هامش إحياء اليوم العالمي للمرأة في حفل بقصر الشعب، إنشاء الجائزة الوطنية للمرأة الجزائرية المبدعة، والتي يتم من خلالها تكريم المرأة المبدعة في شتى المجالات.

وجاءت هذه الجائزة، تثمينا لإنجازات المرأة الجزائرية، وكفائتها وجدارتها بشتى المجالات، وتحفيزا لها.

وقرر رئيس الجمهورية، تكريم نساء من مختلف أنحاء البلاد، وهن اللواتي تميزن بنظالهن المستميت، وذلك بمنحهن شهادة تقدير وعرفان.