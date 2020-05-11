رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المجاهد عمر بوداود

قدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، تعازيه لعائلة المجاهد عمر بوداود، عضو المجلس الوطني للثورة الجزائرية، ورئيس فيدرالية جبهة التحرير الوطني لفرنسا أثناء حرب التحرير.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد بعث رئيس الجمهورية ببرقية تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد طيب الله ثراه، أشاد فيها بدور الراحل في الجهادين الأكبر والأصغر، متضرعا إلى العلي القدير أن يتغمّده برحمته الواسعة، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.