رئيس الجمهورية يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر

يستقبل اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السفير الأمريكي لدى الجزائر، جون ديروشر، الذي سيؤدي له زيارة وداع، إثر إنتهاء مهامه بالجزائر، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجرى اللقاء، بحضور مدير الديوان برئاسة الجمهورية نور الدين بغداد دايج.