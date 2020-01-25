رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين

وجاء في البيان :”طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم، مرسوما يتعلق بحركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين”.
وبهذا، فقد تم تعيين الولاة الأتية أسماؤهم :
– أدرار : بهلول العربي
– الشلف : جاري مسعود
– أم البواقي : تيبورتين زين الدين
– باتنة : مزهود توفيق
– بسكرة : أبينوار عبد الله
– البليدة : نويصر كمال
– البويرة : لكحل عياط عبد السلام
– تلمسان : مرموري أمومن
– تيارت : درامشي محمد أمين
– الجزائر : شرفة يوسف
– الجلفة : بن عمر محمد
– جيجل : كلكال عبد القادر
سيدي بلعباس مصطفى ليماني
– قسنطينة : ساسي أحمد عبد الحفيظ
– عين الدفلى : مبارك البار
– تيارت : محمد أمين درامشي
كما تم تعيين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم ولاة منتدبون :
– درارية (ولاية الجزائر) : زروقي أحمد
– المنيعة (ولاية غرداية) : عيسات عيسى
– ذراع الريش (ولاية عنابة) : بوشاشي وسيلة
– جانت (ولاية إليزي) : شلالي بوعلام.
من جهة أخرى، تم إنهاء مهام الولاة والولاة المنتدبين الآتية أسماؤهم :
– بكوش حمو (ادرار)
– صادق مصطفى (الشلف)
– حجاس مسعود (ام البواقي)
– محمدي فريد (باتنة)
– كروم علي (بسكرة)
– بويعيش علي (تلمسان)
– بن تواتي عبد السلام (تيارت)
– ديف توفيق (الجلفة)
– فار بشير (جيجل)
– لوح سيف الاسلام (سعيدة)
– رابحي محمد عبد النور (مستغانم)
– دلفوف حجري (معسكر)
– بلحجاز الغالي (برج بوعريريج)
– العفاني صالح (تيسمسيلت)
– بوشامة محمد (تيبازة)
– عمير محمد (المسيلة)
– بن يوسف عزيز (عيد الدفلى)
– حجار محمد (النعامة)
– مشري عزالدين (غرداية)
– لقوسام عمار (الدرارية – ولاية الجزائر)
– حبيطا محمد (ذراع الريش – ولاية عنابة)
– دحماني احمد (المنيعة – غرداية).
– سعيدة : سعيود سعيد
– سيدي بلعباس : ليماني مصطفى
– قسنطينة : ساسي أحمد عبد الحفيظ
– مستغانم : سعيدون عبد السميع
– معسكر : صيودة عبد الخالق
– برج بوعريريج : بن مالك محمد
– تندوف : محيوت يوسف
– تيسمسيلت : زكريفة محفوظ
– خنشلة : بوزيدي علي
– تيبازة : حاج موسى عمر
– ميلة : مولاي عبد الوهاب
– عين الدفلى : البار مبارك
– النعامة : مدبدب إيدير