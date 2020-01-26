رئيس الجمهورية يجري حركة ثانية في سلك الولاة

أجرى اليوم الأحد، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حركة في سلك الولاة، حسب ما أفاد به بيان من رئاسة الجمهورية.

وعين الرئيس تبون، بلمالك مختار واليا منتدبا للمقاطعة الادارية بوينان، وبريمي جمال الدين واليا لعنابة.

بالإضافة إلى عمراني بوعلام واليا لغرداية، وبلهوان نشيدة واليا منتدبا للمقاطعة الادارية بئر توتة.

وكان رئيس الجمهورية، قد أجرى، أمس السبت، حركة جزئية، في سلك الولاة مست الأسماء التالية:

الولاة المعيّنون:

– أدرار : بهلول العربي

– الشلف : جاري مسعود

– أم البواقي : تيبورتين زين الدين

– باتنة : مزهود توفيق

– بسكرة : أبينوار عبد الله

– البليدة : نويصر كمال

– البويرة : لكحل عياط عبد السلام

– تلمسان : مرموري أمومن

– تيارت : درامشي محمد أمين

– الجزائر : شرفة يوسف

– الجلفة : بن عمر محمد

– جيجل : كلكال عبد القادر

– سعيدة : سعيود سعيد

– سيدي بلعباس : ليماني مصطفى

– قسنطينة : ساسي أحمد عبد الحفيظ

– مستغانم : سعيدون عبد السميع

-معسكر : صيودة عبد الخالق

– برج بوعريريج : بن مالك محمد

– تندوف : محيوت يوسف

– تيسمسيلت : زكريفة محفوظ

– خنشلة : بوزيدي علي

– تيبازة : حاج موسى عمر

– ميلة : مولاي عبد الوهاب

– عين الدفلى : البار مبارك

– النعامة : مدبدب إيدير

كما تم تعيين السادة والسيدات الآتية أسماؤهم ولاة منتدبون

الولاة المنتدبون المعيّنون:

– درارية (ولاية الجزائر) : زروقي أحمد

– المنيعة (ولاية غرداية) : عيسات عيسى

– ذراع الريش (ولاية عنابة) : بوشاشي وسيلة

– جانت (ولاية إليزي) : شلالي بوعلام.

من جهة أخرى، تم إنهاء مهام الولاة والولاة المنتدبين

الولاة الذين أنهيت مهامهم:

– بكوش حمو (أدرار)

– صادق مصطفى (الشلف)

– حجاس مسعود (ام البواقي)

– محمدي فريد (باتنة)

– كروم علي (بسكرة)

– بويعيش علي (تلمسان)

– بن تواتي عبد السلام (تيارت)

– ديف توفيق (الجلفة)

– فار بشير (جيجل)

– لوح سيف الاسلام (سعيدة)

– رابحي محمد عبد النور (مستغانم)

– درفوف حجري (معسكر)

– بلحجاز الغالي (برج بوعريريج)

– العفاني صالح (تيسمسيلت)

– بوشامة محمد (تيبازة)

– عمير محمد (المسيلة)

– بن يوسف عزيز (عيد الدفلى)

– حجار محمد (النعامة)

– مشري عزالدين (غرداية)

– لقوسام عمار (الدرارية – ولاية الجزائر)

– حبيطا محمد (ذراع الريش – ولاية عنابة)

– دحماني احمد (المنيعة – غرداية).

الولاة المنتدبون الذين أنهيت مهامهم:

– لقوسام عمار (درارية – ولاية الجزائر)

– حبيطا محمد (ذراع الريش – ولاية عنابة)

– دحماني احمد (المنيعة – غرداية)