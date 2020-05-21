رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من أمير دولة قطر

تلقّى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عصر اليوم، مكالمة هاتفية من سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تلقّى رئيس الجمهورية مكالمة هاتفية من أخيه سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، وللشعب الجزائري المزيد من الرخاء والإزدهار.