رئيس الجمهورية يترأس غدا اجتماعا لمجلس الوزراء

يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدا الأحد مجلسا للوزراء بتقنية التواصل المرئي عن بعد.

ويتضمن جدول أعمال الإجتماع الدوري دراسة عدد من العروض الوزارية ذات العلاقة بالذاكرة الوطنية، ومخطط إعادة بعث الصناعة الوطنية، وترقية الاستثمارات الفلاحية في الجنوب.

بالإضافة إلى رقمنة الإدارة وتطوّر الوضعية الصحية الوطنية من زاويتي مواجهة تفشي جائحة كورونا، والصناعة الصيدلانية، إلى جانب آفاق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة.