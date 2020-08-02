رئيس الجمهورية يأمر بمباشرة الاتصالات من أجل اقتناء لقاح ضد فيروس كورونا فور تسويقه

أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات إلى الوزير الأول بالإسراع في إجراء الاتصالات اللازمة مع الدول التي تقدمت فيها الأبحاث العلمية لانتاج لقاح ضد فيروس كورونا وذلك من أجل اقتنائه بكميات المطلوبة فور تسويقه، وفق ماذكره بيان لرئاسة الجمهورية.