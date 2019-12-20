رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون  يطمئن الجميع

ف.نسرين

أخلقة العمل السياسي و محاربة الفساد

ترقية الإعلام والقضاء على مشكل الإشھار العمومي

التمسك مبادئ السياسة الخارجية المعروفة

طمأنة الجبهة الاجتماعية و إلغاء الضريبة على الدخل



رسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون معالم سياسته و تعامله مع الملفات الإقليمية و الدولية مفصحا فيها عن أجندة ولايته الرئاسية ووصف محللون في حديثهم للوسط كلمة الرئيس بالقوية “على اعتبار أنها حملت العديد من الرسائل التي أبان فيها احتراما لشعبه ”

و حرص الوافد الجديد لقصر المرادية في أول خطاب له على طمأنة الجزائريين على التزامه بتعهداته التي قطعها على نفسه في حملته الانتخابية من تعديل الدستور إلى الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأوضح أن الدستور الجديد سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ويحمي البلد من الحكم الفردي ويضمن الفصل بين السلطات ويخلق التوازن بينها وسيشدد مكافحة الفساد ويحمي حرية التظاهر، كما التزم تبون في خطابه بـأخلقة الحياة السياسية” وإعادة الاعتبار للهيئات المنتخبة من خلال قانون انتخابات جديد، يمنح فرصة أكبر للشباب، خاصة الجامعيين، للترشح لها.

ودعا الرئيس المواطنين إلى طي صفحة الخلافات والتشتت والتفرقة والعمل سويا من أجل جزائر مستقرة وقال “ستظل الجزائر تنأى بنفسها عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، كما ترفض بقوة محاولات التدخل في شؤونها الداخلية مهما كانت تلك المحاولات”، مشيرا إلى أن الجزائر تمد يدها لجميع الدول للإسهام في محاربة الإرهاب العالمي والجريمة والمنظمة والعابرة للحدود والمخدرات وكل الآفات الاجتماعية العالمية بهدف الإسهام بفعالية في تحقيق السلم و الأمن العالميين.

ترقية قطاع الإعلام والقضاء على مشكل الإشھار العمومي

وتعهد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بالعمل على ترقية قطاع الإعلام والتوزيع العادل للإشهار العمومي بين المؤسسات الإعلامية وقال الرئيس: وسائل الإعلام ستجد الحرية لكن في إطار الإلتزام بالقانون والآداب العامة والتحقق من مصادر المعلومات، سنعمل بشكل جدي على حل مشكل الإشهار العمومي بصفة مهنية وبخصوص الإعلام الإلكتروني، أوضح الرئيس بقوله: سنعمل على جعل الإعلام وسيلة للإبداع ودعم الصحف الإلكترونية.

المحلل السياسي قنطازي محمد

خطاب الرئيس إيجابي

وصف الدكتور و الباحث في دراسات العسكر و الجيش قنظازي محمد خطاب الرئيس عبد المجيد تبون بالايجابي في مجمله خصوصا ما تعلق بتعديل الدستور إلى جانب تحديد العهدات الرئاسية و توازن السلطات و استقلالية القضاء وشدد ذات المتحدث على ضرورة التغيير الجذري ووضع كل رجل في المكان المناسب له من البلدية إلى الرئاسة و أوضح قائلا أن الرئيس يعتبر منسق لجميع الهيئات و يحتاج الى مساعدة و دعم حتى يتمكن من انجاز مهمته .

أستاذ العلوم السياسية عثماني علي

الرئيس أكد على مبادئ السياسة الخارجية المعروفة

و في تعقيب له على رسائل تبون الخارجية قال أستاذ العلوم السياسية علي عثماني أن الرئيس أكد على مبادئ السياسة الخارجية المعروفة، ولم يقدم جديدا في هذا الشأن، و أوضح أنه تحدث عن القضية الفلسطينية باعتبارها ثابتا من ثوابت السياسة الخارجية للجزائر، وعن قضية الصحراء باعتبارها تتعلق بتصفية استعمار والقضية الليبية التي سجل فيها تراجع لدور الجزائر، وأعلن أنه سيكون لها دور أكبر، فضلا عن العلاقات الجزائرية المغربية التي يريدها أن تكون بعيدة عن ملف الصحراء.

من جهة أخرى وفي الشق الاقتصادي، وعد تبون ببناء اقتصاد متنوع صانع للرفاه الاجتماعي ويحصن البلاد من التبعية، بالإضافة إلى إصلاح النظام الضريبي كما وعد بأن تعمل الدولة على زيادة الدعم للقطاع الصحي، وضمان حصول المواطنين على رعاية صحية نوعية، وتطوير نظام التعليم، قائلا إنه يتعين أن يشعر الجزائري بكرامته وانتمائه لوطنه.

الأفسيو

خطاب الرئيس طمأنة ،رزانة و ثقة

من جانبه قال الأفسيو أن خطاب الرئيس يحمل رسائل الثقة، الرزانة، والطمأنة مثمنا في ذات الوقت نداء رئيس الجمهورية الموجه للمؤسسات الوطنية و الداعي للاستثمار بقوة في مختلف القطاعات وأعلن الأفسيو انضمامه للتوجهات التي وردت في الشق الاقتصادي، والتي تعتبر حجر الأساس من أجل إعادة بعث فعلي للنمو الاقتصادي.