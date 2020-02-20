رئيس الجمهورية: “أفضل إقامة نظام شبه رئاسي”

رد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على سؤال يخص نظام الحكم السياسي القائم في الجزائر.

رئيس الجمهورية في لقائه مع مدراء ورؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، قال إن غالبية الشعب

الجزائري يميلون إلى نظام شبه رئاسي، مشيرا إلى أنّ النظام شبه الرئاسي يعتمد على التشاور و يبتعد عن الإستفراد بالحكم، وهو ما يحبه غالبية الجزائريين”.

وفي نفس السؤال أجاب رئيس الجمهورية على أية نظام حكم يُفضل قال في ذات الصدد “إنّه يُفضل إقامة نظام

شبه رئاسي، مؤكدا على أنّ النظام شبه الرسائي يعطي صلاحيات قوية للمنتخبين ويطرح آليات قوية للرقابة وللحساب”.