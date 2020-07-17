رئيس البرلمان الليبي في الجزائر اليوم لبحث تطورات أزمة بلاده

يشرع اليوم السبت رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في زيارة رسمية الى الجزائر لبحث تطوورات أزمة بلاده ومساعي الجزائر لحل الازمة سلميا بعيدا عن أي تدخل عسكري أجنبي يعقد الوضع .

وسيستقبل رئيس البرلمان الليبي خلال زيارته للجزائر بعدد من المسؤولين السامين في مقدمتهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية صبري بوقادوم ورئيسا غرفتي البرلمان سليمان شنين وصالح قوجيل من اجل اخر تطورات الأزمة الليبية التي تحولت الى حرب بالوكالة بين القوى الدولية

للإشارة فان زيارة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الى الجزائر تعد الثانية من نوعها منذ وصول الرئيس تبون الى السلطة في ديسمبر 2019 كما كانت زيارة مماثلة لرئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقد تكون زيارة رئيس البرلمان الليبي فرصة هامة للجزائر لدفع الحوار الليبي الى الأمام خاصة وان الجزائر كما عبر عنه رئيس الجمهورية في عديد من المناسبات على أتم الاستعداد لاحتضان حوار وطني يجمع بين كافة الأطراف الليبية بهدف بحث حل سلمي نهائي ودائم لأزمة ليبيا وهو مارفعت له الجزائر في قمم الاتحاد الافريقي وفي قمة برلين حول ملف ليبيا

ب.ع