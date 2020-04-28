رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية: “مصير السنة الدراسية مرهون بنتائج التحقيق الوبائي ورفع الحجر الصحي”

أكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، اليوم الثلاثاء، أن مصير السنة الدراسية مرهون بنتائج التحقيق الوبائي، رغم كثرة الاقتراحات المقدمة للوزارة .

وأوضح دزيري لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” بالقناة الاذاعية الاولى أن الاقتراحات الموضوعة على طاولة الوزارة يجب ان تراعي نتائج التحقيق الوبائي الذي تشرف عليه اللجنة العلمية.

كما أشار المتحدث ذاته أن قرار تمديد الحجر الصحي الصادر أمس أسقط عددا من الاقتراحات المقدمة لوزارة التربية، وفي عملية حسابية قام بها، فإنه بعد تمديد الحجر الصحي إلى غاية 14 ماي فالموسم الدراسي حسبه قد انتهى ويستحيل عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسية في ظل هذه الظروف.

كما أكد المتحدث ذاته أنه لا يمكن الحديث السنة البيضاء خصوصا وأنه تم تقديم ما يزيد عن 70 في المائة من البرنامج الدراسي ، وأنه يمكن انقاذ السنة الدراسية من خلال احتساب معدل الفصلين الأولين لكل السنوات ماعدا تلاميذ البكالوريا.

واقترح دزيري الغاء شهادتي التعليم الابتدائي والمتوسط واحتساب معدل الفصلين الأولين، مع امكانية الذهاب إلى معدل الانقاذ المقدر بـ 9 من عشرين وتأجيل البكالوريا إلى غاية منتصف شهر سبتمبر القادم.