رئيسٌ تافه

بقلم: الوليد فرج

ألمحت في عمود البارحة للتخبط السياسي و الاقتصادي و الإعلامي الذي تعيشه فرنسا ، ليطل علينا التلميذ ماكرون في نفس العشية ، من وسط ركام سياسات داخلية فاشلة و مبادرات إقليمية مرفوضة، في ظل أوضاع تتهدد بنيان الاتحاد الأوروبي ، عجزت فرنسا التي تقدم نفسها على أنها الضابط السياسي لهذا الاتحاد ، بالوقوف بجانب جارتها إيطاليا و هي تصارع من أجل البقاء ، بينما أرسلت كوبا من الطرف الآخر من الكرة الأرضية فريقا من الأطباء والصين البعيد رمى بكل ثقله في أتون الحرب الايطالية الكورونية ، وطائراته في برنامج المساعدات الذي قرره حكماء الصين تجوب الآفاق بلغت إلى أكثر من 100 دولة.

راحت الشاب ماكرون يبحث عن مبادرة دولية يحفظ بها ما تبقى من صلف فرنسي ، الذي كشفته فيروس مجهري ، فخرج إلى كبار العالم بدعوته إلى جلسة أممية لأجل التباحث لوضع هدنة عالمية للنزاعات المسلحة ، التي تعتبر فرنسا طرفا مباشرا في جلها . فهل تبحث فرنسا على إنقاذ العالم أم إنقاذ جنودها خارج الحدود .

كما تضمنت مبادرته الدعوة إلى تأجيل سداد ديون الدول الإفريقية التي نهبت خيارتها على مدار عقود ، وكان يكفيها أن تبادر منفردة في ذلك خارج هذه الشطحات الدولية ، فلا يوجد غير القراد الفرنسي وسط خيل إفريقيا .

حان لفرنسا أن تراجع معادلتها الاستعمارية وتلفت لداخلها المهدد بشيخوخة تعيسة و نسب بطالة في ارتفاع رهيب و تتأمل بهدوء وتستوعب بداية خروج إفريقيا من هيمنتها و استرجاعها لخيراتها .

ومن الغير اللائق تذكيرك بان فيروس كورونا الذي اتهمتكم به عدة جهات دولية قد فتك بـ 17000 فرنسي و الحصيلة في ارتفاع يومي ، بينما إفريقيا التي سلبتم خيراتها و نهبتم مقدراتها لم يتوف مثلا في الكاميرون إلا 12 مواطن .

العالم رائع دونكم .