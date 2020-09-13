وصل وفد عسكري تركي برئاسة وزير الدفاع خلوصي آكار اليوم الأحد منطقة كاش الساحلية المقابلة لجزيرة كاستيلوريزو اليونانية، بالتزامن مع زيارة رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو لها.

وأكدت قناة “تي إر تي” التركية الرسمية أن آكار زار منطقة كاش التابعة لمحافظة أنطاليا برفقة قادة القوات الثلاث في الجيش التركي.

ونقلت القناة عن وزير الدفاع إبداءه خلال الزيارة التزام أنقرة بمبدأ الحوار وحسن الجوار، على خلفية تصعيد الخلافات بينها وأثينا في شرق المتوسط.

وقال: “نحن دائما إلى جانب السلام، في حال تلبية طلباتنا، فنحن إلى جانب الحوار والحل، وننتظر من الطرف الآخر الشيء نفسه”.

ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة رئيسة الجمهورية اليونانية إلى ساكيلاروبولو الواقعة على بعد كيلومترين فقط عن السواحل التركية.

وتحولت هذه الجزيرة في الأسابيع الأخيرة إلى أكبر بؤرة للتوتر بين الدولتين الجارتين، على خلفية قرار أنقرة إرسال سفينة التنقيب “أوروتش رئيس” إلى منطقة قبالة سواحلها يصر كلا الطرفين على أنها تابعة لجرفهما القاري.

وعادت “أوروتش رئيس” اليوم إلى أنطاليا في خطوة رحبت بها اليونان.

المصدر: وكالات